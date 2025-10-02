bien ensoleillé
DE | FR
burger
Suisse
primes maladie

Primes maladie: la hausse devrait être encore plus forte

Bundesraetin Elisabeth Baume-Schneider spricht an einer Medienkonferenz nach der Bundesratssitzung, am Freitag, 26. September 2025, in Bern. (KEYSTONE/Peter Schneider)
Une étude remet en question la hausse des primes annoncée par Elisabeth Baume-Schneider.Keystone

Primes maladie: la hausse devrait être encore plus forte

Les primes d'assurance-maladie devraient davantage augmenter l'année prochaine que ce qu'ont annoncé les autorités, selon une étude du cabinet Deloitte. Celui-ci a analysé dans le détail les coûts par niveau de prime et régions.
02.10.2025, 07:4202.10.2025, 07:49

«Le chiffre de 4,4% officiellement annoncé est en deçà de la réalité», car pour les primes les plus avantageuses pour un adulte et par région l'augmentation se situe à 7,1%, a détaillé le cabinet de conseil et d'audit Deloitte jeudi dans le cadre d'une enquête réalisée auprès de 1300 assurés. La prime la moins chère augmentera donc de 23 francs par mois.

Face à la hausse des primes, une parade gagne du terrain en Suisse

Depuis 2017, les primes ont augmenté de 3,2% en moyenne. Mi-septembre, l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) avait indiqué que les Suisses doivent s'attendre à une hausse des primes d'assurance-maladie de 4,4% en moyenne pour 2026. L'an prochain, la prime mensuelle moyenne s'élèvera à 393,30 francs.

Situation disparate

En se basant sur la prime par adulte la moins chère du marché, Deloitte a constaté des différences régionales importantes. Les Tessinois devront ainsi débourser jusqu'à 52 francs de plus par mois et les Valaisans 35 francs. Dans les autres cantons romands, la situation est disparate avec une hausse de 10 francs à Neuchâtel, de 19 francs à Genève ou de jusqu'à 33 francs dans le canton de Vaud.

Zoug bénéficie quant à lui de la seule baisse enregistrée (-46 francs), grâce à la prise en charge de 99% des frais d'hospitalisation par le canton. «Cela montre clairement que le fardeau financier des primes d'assurance-maladie n'est pas seulement le fruit de l'évolution des coûts de la santé, mais qu'il s'explique également, dans une large mesure, par les conditions-cadres régionales et politiques», a estimé Marcel Thom, responsable assurances chez Deloitte Suisse.

Ce changement dans l'assurance maladie est passé «inaperçu»

Les experts de Deloitte ont également constaté ces neuf dernières années une réduction de l'écart entre la prime la plus chère et la moins onéreuse du marché. Ces fortes hausses des coûts vont une fois de plus motiver les particuliers à se tourner vers l'assureur le moins cher. Entre 7% et 10% des assurés devraient ainsi changer de prestataire pour 2026. (jzs/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Il accuse Migros de plagiat, elle nie en bloc
2
Il accuse Migros de plagiat, elle nie en bloc
de Daniel Vizentini
Travail du sexe: «Dans la famille, les réactions ont été diverses»
5
Travail du sexe: «Dans la famille, les réactions ont été diverses»
de Alberto Silini
Les anciens militaires suisses pourraient reprendre du service
1
Les anciens militaires suisses pourraient reprendre du service
Elèves frontaliers: Genève pourrait reculer face à la colère française
5
Elèves frontaliers: Genève pourrait reculer face à la colère française
de Antoine Menusier
Thèmes
Combien payez-vous en assurance-maladie? Des Romands répondent
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Pourquoi la valeur locative ne sera pas supprimée avant des années
2
Une prof donne un chaton à manger à un serpent en classe
3
Granit Xhaka brise un record vieux d'un demi-siècle
Coop copie une marque suisse culte (et ce n'est pas la première fois)
Ovomaltine, Coca-Cola, Heinz, Ben and Jerry's... Quand il y a conflit sur les prix, il arrive régulièrement que Coop lance sa propre gamme de produits, inspirée de marques cultes.
Coop a lancé, il y a quelques jours, une nouvelle boisson baptisée Malzato, un lait aromatisé à l’extrait de malt d’orge. Le design de l’emballage, dans les tons jaune et orange, rappelle fortement un produit culte bien connu: l’Ovomaltine.
L’article