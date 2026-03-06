assez ensoleillé12°
Prison

Le médecin qui a tué sa femme à Vandoeuvres prend 14 ans de prison

Des policiers de la police de surveillent l&#039;entree.du palais de justice, lors de l&#039;ouverture du proces devant le Tribunal criminel pour quatre hommes accuses d&#039;etre impliques dans une r ...
Le quinquagénaire avait tiré en octobre 2021 quatre coups de feu dans le dos de la victime.Keystone

Le médecin qui a tué sa femme prend 14 ans de prison

Le médecin jugé pour avoir abattu son épouse à Vandoeuvres (GE) est condamné à 14 ans de prison. Le Tribunal criminel de Genève l'a reconnu vendredi coupable d'assassinat avec une responsabilité légèrement restreinte. La défense a interjeté appel.
06.03.2026, 17:5006.03.2026, 17:50

L'homme a tué «sur la base de motivations égoïstes, viles et futiles», a dit la présidente Alessandra Armati, parlant de «faute lourde». Le tribunal a dénoncé «sa froideur extrême» après le crime.

Ce quinquagénaire avait tiré en octobre 2021 quatre coups de feu dans le dos de la victime. Il était en proie à un contexte de délire mystique aggravé par une consommation massive de cocaïne et de crack.

Mandat d'arrêt contre Tariq Ramadan

Le Ministère public avait demandé 14 ans et six mois de prison. Dont 12 pour assassinat, étant donné, selon le procureur général Olivier Jornot, le mobile et le «carnage» perpétré par un homme qui n'était pas horrifié d'avoir occis son épouse.

La défense avait elle plaidé l'irresponsabilité. Elle voulait au moins une responsabilité largement restreinte pour réduire la peine de trois quarts. (sda/ats)

Un «pic de pollen intense» va frapper la Suisse romande
«Comment peut-on rater Aarau?»: les CFF ont fait une bourde
«Swatch n'est pas seulement sur la corde raide, elle est déjà sous l'eau»
Ces distractions au volant peuvent vous coûter 10 000 francs en Suisse
