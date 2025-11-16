Une détenue retrouvée morte dans sa cellule à Champ-Dollon
Une détenue a été retrouvée inanimée dimanche dans sa cellule de la prison de Champ-Dollon (GE), où elle était incarcérée.
Les autorités sanitaires et le Minisètre public se sont rendus sur place et n'ont pu que constater son décès.
La découverte de la détenue a eu lieu en tout début de matinée, indique le canton de Genève dimanche dans un communiqué.
Une enquête a été ouverte. Aucune autre information ne sera donnée, est-il indiqué.
Les morts dans les prisons romandes sont relativement rares. En 2022, un détenu de 73 ans avait été retrouvé mort dans sa cellule au pénitencier de Bochuz, à Orbe (VD).
A Champ-Dollon, un prisonnier avait été retrouvé en octobre 2022, à peine un mois après un précédent décès. En 2014, deux personnes avaient également été retrouvées mortes dans l'établissement pénitentiaire. Ces décès sont généralement des suicides. (joe/ats)