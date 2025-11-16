ciel couvert
DE | FR
burger
Suisse
Prison

Une détenue retrouvée morte dans sa cellule à Champ-Dollon

La prison de Champ-Dollon, v
Le canton a communiqué dimanche sur le décès d'une détenue dans la prison genevoise.Keystone

Une détenue retrouvée morte dans sa cellule à Champ-Dollon

Les secours n'ont pu que constater le décès de la prisonnière. Le canton ne donne pas plus de détails.
16.11.2025, 14:0516.11.2025, 14:07

Une détenue a été retrouvée inanimée dimanche dans sa cellule de la prison de Champ-Dollon (GE), où elle était incarcérée.

Les autorités sanitaires et le Minisètre public se sont rendus sur place et n'ont pu que constater son décès.

Il préparait sa vengeance pyromane depuis une prison romande

La découverte de la détenue a eu lieu en tout début de matinée, indique le canton de Genève dimanche dans un communiqué.

Une enquête a été ouverte. Aucune autre information ne sera donnée, est-il indiqué.

Les morts dans les prisons romandes sont relativement rares. En 2022, un détenu de 73 ans avait été retrouvé mort dans sa cellule au pénitencier de Bochuz, à Orbe (VD).

Vous vous inquiétez pour vous ou l'un de vos proches?

Parlez-en et faites-vous aider 24 heures sur 24, c'est confidentiel et gratuit:
La Main Tendue (adultes, 24/7) au 143
Pro Juventute (jeunes, 24/7) au 147
Urgences médicales au 144
stopsuicide.ch

A Champ-Dollon, un prisonnier avait été retrouvé en octobre 2022, à peine un mois après un précédent décès. En 2014, deux personnes avaient également été retrouvées mortes dans l'établissement pénitentiaire. Ces décès sont généralement des suicides. (joe/ats)

L'ex-détenu le plus célèbre de Suisse n'obtiendra pas plus d'argent
L'actu en Suisse c'est par ici
Primes maladie: voici ce qui changera dans les pharmacies en 2026
Primes maladie: voici ce qui changera dans les pharmacies en 2026
de Anna Wanner
Un Romand a gagné 300 000 francs à un tirage au sort et ne le sait pas
Un Romand a gagné 300 000 francs à un tirage au sort et ne le sait pas
La météo du mois de novembre a changé en Suisse
La météo du mois de novembre a changé en Suisse
de Bruno Knellwolf
Voici combien ça coûte d'être infidèle en Suisse
Voici combien ça coûte d'être infidèle en Suisse
de Margaux Habert
Les ETF cartonnent en Suisse: ce qu'il faut savoir avant d'investir
Les ETF cartonnent en Suisse: ce qu'il faut savoir avant d'investir
de Maurizio Minetti
Voici la génération qui «héritera plus que toutes les précédentes»
2
Voici la génération qui «héritera plus que toutes les précédentes»
de Hanna Hubacher
Thèmes
Reportage au royaume de Messi et Barbie à Miami
1 / 25
Reportage au royaume de Messi et Barbie à Miami

En Floride, watson est allé à la rencontre des fans de l'Inter-Miami et (surtout) de Lionel Messi.
partager sur Facebookpartager sur X
J'ai visité Tchernobyl et ses attractions
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Aldi, Lidl, Migros et Coop se préparent à un problème de patates
2
Ces acheteurs se ruent «sur les biens immobiliers suisses»
3
Le vortex polaire s’affaiblit: voici les conséquences pour cet hiver
«Merci président Trump»: la presse suisse est soulagée
Après l'annonce de la baisse des droits de douane de 39% à 15%, la presse helvétique s'est dite rassurée. Samedi, elle évoque également les coûts importants qui vont en découler.
La presse suisse pousse un «ouf» de soulagement samedi au lendemain de l'annonce d'un accord entre la Suisse et les Etats-Unis, réduisant les droits de douane américains de 39% à 15%. Mais elle pointe du doigt le prix élevé à payer pour l'obtenir.
L’article