Le canton a communiqué dimanche sur le décès d'une détenue dans la prison genevoise. Keystone

Une détenue retrouvée morte dans sa cellule à Champ-Dollon

Les secours n'ont pu que constater le décès de la prisonnière. Le canton ne donne pas plus de détails.

Une détenue a été retrouvée inanimée dimanche dans sa cellule de la prison de Champ-Dollon (GE), où elle était incarcérée.

Les autorités sanitaires et le Minisètre public se sont rendus sur place et n'ont pu que constater son décès.

La découverte de la détenue a eu lieu en tout début de matinée, indique le canton de Genève dimanche dans un communiqué.

Une enquête a été ouverte. Aucune autre information ne sera donnée, est-il indiqué.

Les morts dans les prisons romandes sont relativement rares. En 2022, un détenu de 73 ans avait été retrouvé mort dans sa cellule au pénitencier de Bochuz, à Orbe (VD).

Vous vous inquiétez pour vous ou l'un de vos proches? Parlez-en et faites-vous aider 24 heures sur 24, c'est confidentiel et gratuit:

La Main Tendue (adultes, 24/7) au 143

Pro Juventute (jeunes, 24/7) au 147

Urgences médicales au 144

stopsuicide.ch

A Champ-Dollon, un prisonnier avait été retrouvé en octobre 2022, à peine un mois après un précédent décès. En 2014, deux personnes avaient également été retrouvées mortes dans l'établissement pénitentiaire. Ces décès sont généralement des suicides. (joe/ats)