assez dégagé11°
DE | FR
burger
Suisse
CFF

La stratégie immobilière des CFF énerve en Romandie

Une maquette presentant le futur quartier de la Rasude photographie lors d&#039;une conference de presse pour la mise a l&#039;enquete du plan d&#039;affectation de la Rasude ce lundi, 17 novembre 202 ...
Le projet du quartier de la Rasude, à Lausanne, a suscité près d'un millier d'oppositions.Keystone

Ce «colosse méconnu» rapporte gros aux CFF et ça indigne

Des projets immobiliers menés par la compagnie ferroviaire ont soulevé des protestations en Suisse romande. Le conseiller aux Etats Carlo Sommaruga (PS/GE) déplore l'absence d'un «cadre légal strict».
09.03.2026, 19:0109.03.2026, 19:01

Avec près d'un millier d'oppositions, la construction du quartier de la Rasude peine à convaincre à Lausanne. Les adversaires du projet - développé par CFF Immobilier et la régie Mobimo - y dénoncent un manque de logements, des loyers excessifs et la construction d'un «monstre de béton»: une tour de vingt étages appelée à devenir la plus haute de la capitale vaudoise.

Et il ne s'agit pas du seul chantier des CFF à soulever des questions. Dans l'émission Mise au Point sur la RTS, le conseiller aux Etats et président de l'ASLOCA Carlo Sommaruga (PS/GE) regrette que l'ex-régie fédérale mise davantage sur l'exploitation de la «valeur financière» de ses projets «plutôt que d'avoir une stratégie qui soit une stratégie sociale».

Staenderat Carlo Sommaruga, SP-GE, Praesident von der APK-S, spricht ueber das Verhandlungsmandat fuer ein Abkommen mit den USA in den Bereichen Wirtschaft und Handel, am Dienstag, 16. Dezember 2025, ...
Carlo SommarugaKeystone

Des loyers à 5000 francs

La RTS revient sur l'avènement de l'imposant parc immobilier des CFF. Elle rappelle que celui-ci s'est principalement développé sur des friches ferroviaires héritées dans le cadre de leur autonomisation à la fin des années 1990. Créé à cette époque, l'entité CFF Immobilier, un «colosse méconnu» comme le décrivait l'ASLOCA dans un communiqué de 2018, a depuis enchaîné les chantiers d'ampleur.

Ce quartier de Lausanne va se transformer

La RTS cite parmi ceux-ci le secteur de Lancy Pont-Rouge, à Genève, la zone autour de la gare de Prilly-Malley ou encore le quartier zurichois de l''Europaallee, où le loyer d'un quatre pièces s'élève à environ 5000 francs. Des montants largement inaccessibles pour la classe moyenne et les petits commerçants.

Les CFF lancent un chantier complexe en Suisse romande

Le média du service public souligne que le mandat alors émis par le Conseil fédéral exigeait que l'entièreté des revenus tirés soit alloués à la caisse de pension des CFF ainsi qu'au financement de l'infrastructure ferroviaire. Mais celui-ci n'imposait toutefois pas de taux de logements ou d'habitations à loyers modérés dans ces projets.

Un «raté» politique

Pour Carlo Sommaruga, il s'agit d'un «raté» politique. Le Genevois regrette cette absence de «cadre légal strict» pour des terrains qui étaient à l'origine «le bien de la collectivité, puisqu'ils avaient été expropriés pour le bien des CFF». Il souligne en outre que la stratégie immobilière «très agressive» des CFF sur ces friches leur a permis de générer «des revenus extraordinaires».

Interrogée dans Mise au point, Salomé Mall, responsable du développement chez CFF Immobilier, réagit:

«On a pour mandat de soulager les investissements nécessaires, que ce soit public ou du contribuable, en investissant dans des quartiers qui ensuite permettent de payer une part de la rénovation de l'infrastructure ferroviaire»
Salomé Mall dans Mise au point

Elle assure en outre que l'un des objectifs de ces projets était de «mettre à disposition du logement», dont «plus de la moitié en loyer modéré».

La passerelle à 60 millions de cette gare CFF a un problème

Une volonté qui ne semble pas être respectée dans le cas de la Rasude lausannoise où, selon la RTS, seulement 20% de la surface d'habitation est consacrée à ce type de logements. (jzs)

L'actu en Suisse c'est par ici
Un «pic de pollen intense» va frapper la Suisse romande
Un «pic de pollen intense» va frapper la Suisse romande
«Comment peut-on rater Aarau?»: les CFF ont fait une bourde
«Comment peut-on rater Aarau?»: les CFF ont fait une bourde
«Swatch n'est pas seulement sur la corde raide, elle est déjà sous l'eau»
«Swatch n'est pas seulement sur la corde raide, elle est déjà sous l'eau»
Ces distractions au volant peuvent vous coûter 10 000 francs en Suisse
2
Ces distractions au volant peuvent vous coûter 10 000 francs en Suisse
Thèmes
Voici comment les voleurs des bornes CFF opèrent
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Voici la vraie leçon politique de la votation sur la SSR
Après le rejet de l’initiative sur la SSR, un politologue estime que les électeurs ont surtout choisi la stabilité et le scénario du Conseil fédéral.
Après le net rejet de l’initiative visant à réduire la redevance radio-TV, le débat autour de la SSR se poursuit. Des politiciens de gauche contestent désormais la baisse à 300 francs décidée par le Conseil fédéral. Une démarche délicate et discutable, estime le politologue Oliver Strijbis.
L’article