Radio: La poursuite de la FM après 2026 approuvée en commission

La fin de la FM n’est plus si certaine en Suisse

Prévue pour 2026, la mort de la FM pourrait être repoussée : la commission du Conseil des Etats veut sauver les ondes.
07.11.2025, 12:0007.11.2025, 12:00
Le peuple se prononcera sur l&#039;initiative SSR, qui veut abaisser la redevance à 200 francs, le 8 mars 2026.
La Suisse pourrait revoir son calendrier pour éteindre la FM.Keystone

Les canaux FM doivent être poursuivis après 2026. La commission des télécommunications du Conseil des Etats est favorable à une motion du National qui demande au Conseil fédéral de renoncer à la désactivation prévue.

Le gouvernement a décidé en 2023 de supprimer les canaux FM après le 31 décembre 2026. Un choix critiqué par la commission des télécommunications du National. Sa motion veut que le Conseil fédéral prolonge les concessions FM actuelles ou lance un nouvel appel d'offres pour l'attribution des concessions FM à partir du 1er janvier 2027.

Voici pourquoi la RTS pourrait revenir sur la FM

Le délai pour la désactivation devrait être repoussé au moins jusqu’à fin 2031 et fixé en concertation avec les radios privées. Un nouvel appel d'offres pourrait aussi générer des recettes, est-il écrit dans le texte.

Quelles sont les arguements?

La commission du Conseil des Etats a validé cette motion par 5 voix contre 4 et 2 abstentions, après avoir auditionné différents acteurs concernés, ont indiqué vendredi les services du Parlement. Préoccupée par la diminution du nombre d'auditrices et d'auditeurs après la désactivation de la FM en début d'année par la SSR, elle estime qu'il faut prévoir plus de temps pour le passage au DAB+. Elle se demande aussi si l'abandon de la FM incite le public à se tourner encore davantage vers les radios étrangères.

Une minorité rejette la motion, rappelant que la branche de la radio est elle-même à l'origine de l'initiative visant à cesser la diffusion de la FM. De plus, le passage au DAB+ a été annoncé suffisamment tôt. Et une poursuite de la diffusion de la FM entraînerait des coûts.

Lors des débats au National en septembre, la majorité de la gauche, le PVL et une partie du Centre étaient opposés au texte. Le Conseil fédéral l'était aussi, pour les mêmes raisons. (jah/ats)

