Les retraits de permis ont augmenté en Suisse et ça s'explique

Les retraits pour inaptitude à la conduite en raison d'une maladie ou d'une infirmité ont quant à eux de nouveau fortement augmenté l'an dernier (+23,9%), atteignant même un niveau record avec 7413 cas. La hausse a surtout concerné le groupe des 75 ans et plus (+39% par rapport à 2023).

Le nombre de retraits de permis de conduire a augmenté de près de 9% en 2024. Une hausse significative des permis d’élève conducteur retirés a notamment été observée. Excès de vitesse et conduite en état d’ébriété constituent les motifs de retrait les plus fréquents.

L'humiliation de Zelensky fracture la politique suisse

Hormis un tweet succinct, le Conseil fédéral n'a pas réagi à l'incident entre les présidents Trump et Zelensky. Or, celui-ci a bel et bien une signification pour la Suisse, affirme le président du Centre Gerhard Pfister. Et il n'est pas le seul à critiquer le silence de Berne.

L'esclandre à la Maison Blanche fait des vagues jusqu'en Suisse. «Je vous emmerde, Monsieur Trump», réagissait le coprésident du PS, Cédric Wermuth sur les réseaux sociaux après la joute verbale entre le président américain, son vice-président et le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Sur Bluesky, le conseiller national soleurois du Centre Stefan Müller-Altermatt a traité l'administration américaine de «gamins à la limite de la débilité».