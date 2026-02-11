La circulation routière sera perturbée dans toutes les régions suisses en février. Image: KEYSTONE

Pourquoi ce sera le «chaos» sur les routes suisses en février

Les vacances de février vont perturber la circulation routière dans «toutes les régions du pays», indiquent le TCS et la Confédération. Voici les endroits et les jours les plus touchés.

Plus de «Suisse»

Les prochaines semaines s'annoncent compliquées pour les usagers de la route en Suisse. «La combinaison des vacances scolaires et de la haute saison de ski va fortement intensifier les déplacements», indique ce mercredi le Touring Club Suisse (TCS), qui n'hésite pas à parler de «chaos annoncé». Il prévient:

«Des bouchons importants, pouvant atteindre plusieurs heures, sont à prévoir dans toutes les régions du pays» Touring Club Suisse

Si cette situation va toucher «l'ensemble du territoire» national, certaines régions seront plus exposées que d'autres aux embouteillages. C'est notamment le cas des grands axes et des routes et autoroutes menant aux stations de ski. Selon les données et les prévisions du TCS, les itinéraires suivants seront particulièrement sollicités en Suisse romande:

L’autoroute A9 entre Martigny et Montreux;

L’autoroute A12 entre Châtel-Saint-Denis et Lausanne;

L'autoroute A1 au poste frontière de Bardonnex;

L'axe Château-d’Oex–Aigle;

L'axe Monthey–Châtel;

L'axe Charmey–Bulle.

Ailleurs en Suisse, des perturbations sont attendues sur les routes principales de l’Oberland bernois, sur l’autoroute A3 entre Bâle et Zurich, sur l’A3 entre Zurich et Walenstadt (SG), ainsi que sur l’A2 entre Lucerne et Stans (NW). Finalement, sur l’axe nord-sud, d’importants bouchons sont à prévoir aux abords du tunnel du Gothard.

Quitter l'autoroute: mauvaise idée en cas de bouchons

En cas de bouchons sur l’autoroute, certains automobilistes tentent de gagner du temps en traversant des localités. Une mauvaise idée, selon le TCS. Cette stratégie «peut rapidement saturer le réseau secondaire et entraîner des restrictions de circulation», souligne-t-il.

Ce «trafic d’évitement indésirable pèse sur les habitants des localités bordant les routes nationales», renchérit l'Office fédéral des routes (OFROU). Cette situation finit par «paralyser» la circulation dans les régions, où «le risque d’accident augmente», ajoute-t-on. Pour cette raison, l'OFROU préconise:

«Il est donc important que les voyageurs restent sur l’autoroute même en cas d’embouteillages, ne serait-ce que par respect pour la population locale» Office fédéral des routes

Privilégier les départs matinaux

Bouchons et ralentissements vont se prolonger pendant «tout le mois de février», note le TCS. Les week-ends du 14 et du 21 février devraient toutefois se révéler spécialement compliqués pour les automobilistes, à cause du chassé-croisé entre les départs et les retours des vacanciers. Des temps d’attente «parfois conséquents» sont ainsi à prévoir sur les principaux axes.

Concernant les heures de pointe, le TCS indique que les périodes les plus chargées vont se situer entre 07h00 et 09h00, ainsi qu’entre 16h00 et 18h00, pour les trajets vers et depuis les stations. Pour cette raison, partir tôt ou décaler légèrement l’heure de départ ou de retour est une bonne idée:

«Cela permet souvent d’éviter les principaux pics de trafic, en particulier en fin de semaine et durant les week-ends» Touring Club Suisse

Les voyageurs qui ne pourront pas opter pour un départ plus matinal ou plus tardif «doivent s’attendre à des temps de parcours nettement prolongés, pouvant atteindre jusqu’à deux heures», conclut le TCS. (asi)