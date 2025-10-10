L'individu a été flashé à 78 km/h dans une zone limitée à 50 (image d'illustration). Image: Shutterstock

Un excès de vitesse coûte très cher à ce néonazi suisse

Flashé à 78 km/h au lieu de 50 à Rapperswil-Jona (SG), un homme était sous le coup d'un sursis pour une condamnation autour d'une réunion d'extrême droite. Il devra payer près de 14 000 francs.

Un automobiliste a été flashé à 78 km/h dans une zone limitée à 50 km/h cet été à Rapperswil-Jona (SG). En raison de ses antécédents judiciaires, il devra s’acquitter de quelque 13 850 francs.

Comme le révèle la Linth-Zeitung, ce même individu avait été condamné en janvier dernier par le tribunal d’arrondissement de Hinwil pour discrimination et incitation à la haine. Il avait alors écopé d'une peine pécuniaire avec sursis de plus de 11 000 francs assortie d'une période d’épreuve de cinq ans.

Réunion d’extrême droite

Selon l’ordonnance pénale, trois autres peines avec sursis étaient également inscrites à son casier judiciaire, relate le journal alémanique.

En juin 2022, l’homme avait notamment loué, sous un faux nom, un local de scout à Rüti (ZH). Au lieu d’y accueillir un groupe de randonneurs comme annoncé, environ soixante militants d’extrême droite venus de Suisse, d’Allemagne et de France s’y étaient réunis pour une soirée de concert.

Des slogans nazis tels que «Sieg Heil» et «Ausländer raus» (réd: «Les étrangers dehors») avaient été scandés.

Peine alourdie

La récente infraction a fait déborder le vase pour le ministère public. «Il est à prévoir qu’il commette de nouvelles infractions», indique l’ordonnance pénale.

La peine pécuniaire précédemment assortie d’un sursis devient donc exécutoire. Elle est de plus alourdie.

L’homme devra désormais s'acquitter de 120 jours-amende à raison de 110 francs par jour. La décision n’est pas encore définitive. (fak/jzs)