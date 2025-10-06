Une vue du Rhin à Birsfelden. Image: wikimedia

L'«opération de racket» de cette commune rapporte gros

La commune suisse de Birsfelden, dans le canton de Bâle-Campagne, vient d’introduire une nouvelle amende... et les résultats dépassent largement ses attentes.

Ellen Ivits / t-online

A Birsfelden, ceux qui ne restent pas au moins 15 minutes dans la commune risquent désormais une amende de 100 francs suisses. L’idée: sanctionner les automobilistes qui ne font que traverser le village sans y avoir réellement affaire.

Mais depuis la mise en place du système à la mi-septembre, la réalité a surpris tout le monde: environ 1000 conducteurs par jour ont été flashés pour un arrêt trop court, rapporte Blick. La commune s’attendait à une quinzaine d’infractions quotidiennes, pas cent fois plus.

Derrière cette mesure, une inquiétude: le trafic de contournement. Beaucoup d’automobilistes utilisaient Birsfelden comme itinéraire alternatif pour éviter les embouteillages. Pour contrer ce phénomène, seules les personnes ayant réellement un but dans la commune sont désormais autorisées à la traverser.

Depuis début septembre, des caméras installées à plusieurs points stratégiques enregistrent l’heure d’entrée et de sortie des véhicules pour calculer le temps passé sur place. Au cours des deux premières semaines, des problèmes techniques ont retardé l’envoi des contraventions. Mais depuis la mi-septembre, le système fonctionne à plein régime. La commune a d’ailleurs ajouté des panneaux explicatifs aux entrées de la ville pour informer les automobilistes.

1,5 million de francs collectés en quelques semaines

Les chiffres donnent le tournis: environ 100 000 francs sont désormais encaissés chaque jour. D’après le site d’information bâlois Onlinereports, la commune aurait déjà récolté plus de 1,5 million de francs

Face à l’afflux massif de dossiers, la municipalité a même dû embaucher du personnel supplémentaire pour traiter toutes les amendes. Dans un communiqué, le conseil communal insiste toutefois:

«Il ne s’agit pas d’une question d’argent, mais de sécurité, de réduction du bruit et d’une meilleure qualité de vie dans les quartiers résidentiels.»

La commune rappelle aussi que les routes locales subissent actuellement la pression d’un chantier autoroutier en direction de l’Allemagne, qui provoque d’importants retours de bouchons dans la région.

Les GPS continuent d’envoyer les voitures dans la commune

La mesure ne fait pas l’unanimité. Dès l’été, certaines voix avaient dénoncé une «opération de racket». Et même avec la nouvelle règle, les systèmes de navigation continuent de rediriger de nombreux conducteurs à travers Birsfelden.

La commune affirme avoir contacté les principaux fournisseurs de GPS, mais peu ont réagi jusqu’ici. Malgré ces difficultés, le bilan provisoire reste positif: selon la municipalité, le trafic de transit n’a pas totalement disparu, mais il a déjà nettement diminué.

Traduit de l'allemand