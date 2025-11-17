bien ensoleillé-1°
Le directeur de la RTS visé par des menaces de mort

Pascal Crittin, directeur de la Radio Television Suisse (RTS), s&#039;exprime sur l&#039;avenir de la tour RTS situee au Quai Ernest-Ansermet, lors d&#039;un point de presse conjoint du Conseil d?Etat ...
La RTS a reçu des menaces visant son directeur Pascal Crittin.Keystone

La sécurité des sites de la RTS à Lausanne et Genève a été renforcée à la suite de menaces visant son directeur Pascal Crittin, révèle Blick.
17.11.2025, 17:5517.11.2025, 17:59

La RTS a inauguré ses nouveaux locaux jeudi dernier sur le campus universitaire de Lausanne. «Ce moment est historique pour la Suisse romande comme pour la RTS», s'enthousiasmait alors son directeur Pascal Crittin.

Sauf que le même jour, l'homme aurait été la cible de menaces de mort, révèle Blick ce lundi. La RTS a donc «renforcé son dispositif de sécurité sur les sites de Genève et de Lausanne», confirme au portail romand un porte-parole du média public.

Voici où la RTS va regrouper 950 collaborateurs

Selon Blick, des gardes de corps auraient ainsi été présents le lendemain lors d'une soirée destinée aux employés de la RTS sur le nouveau site d'Ecublens (VD).

Quant aux motivations à l'origine des menaces, elles demeurent pour l'heure inconnues, conclut le média romand. (jzs)

