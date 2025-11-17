Le directeur de la RTS visé par des menaces de mort
La sécurité des sites de la RTS à Lausanne et Genève a été renforcée à la suite de menaces visant son directeur Pascal Crittin, révèle Blick.
La RTS a inauguré ses nouveaux locaux jeudi dernier sur le campus universitaire de Lausanne. «Ce moment est historique pour la Suisse romande comme pour la RTS», s'enthousiasmait alors son directeur Pascal Crittin.
Sauf que le même jour, l'homme aurait été la cible de menaces de mort, révèle Blick ce lundi. La RTS a donc «renforcé son dispositif de sécurité sur les sites de Genève et de Lausanne», confirme au portail romand un porte-parole du média public.
Selon Blick, des gardes de corps auraient ainsi été présents le lendemain lors d'une soirée destinée aux employés de la RTS sur le nouveau site d'Ecublens (VD).
Quant aux motivations à l'origine des menaces, elles demeurent pour l'heure inconnues, conclut le média romand. (jzs)
L'actu en Suisse c'est par ici
Primes maladie: voici ce qui changera dans les pharmacies en 2026
de Anna Wanner
Un Romand a gagné 300 000 francs à un tirage au sort et ne le sait pas
La météo du mois de novembre a changé en Suisse
de Bruno Knellwolf
Voici combien ça coûte d'être infidèle en Suisse
de Margaux Habert
Les ETF cartonnent en Suisse: ce qu'il faut savoir avant d'investir
de Maurizio Minetti
Voici la génération qui «héritera plus que toutes les précédentes»
de Hanna Hubacher