Ruag pourra vendre des chars Leopard à l'Allemagne

Genève lance une campagne pour réprimer les trottinettes électriques hors-la-loi, responsables d’infractions graves et de dangers pour les piétons.

La Ville de Genève a décidé de serrer la vis aux conducteurs de trottinettes électriques irrespectueux des règles et qui constituent un danger pour les piétons. Elle a annoncé mardi lancer une campagne de sensibilisation et de répression afin «d'assurer la sécurité de toutes et tous sur l'espace public».