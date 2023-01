Armes pour l'Ukraine: la Russie passe un coup de fil aux Verts suisses

«Nous sommes pour une aide non-militaire à l’Ukraine. Nous avions d’ailleurs demandé que l’aide de la Suisse à ce pays soit portée à 200 millions de francs, au lieu de 100, dans le budget 2023 voté à la fin de l’année dernière. Nous n’avons pas été suivis. Quant à la guerre, il ne fait pas de doute pour nous que la Russie est l’agresseur et l’Ukraine l’agressé. Nous souhaitons que Vladimir Poutine soit traduit devant la justice internationale pour crimes de guerre et nous aimerions que les avoirs russes des oligarques russes en Suisse soient réellement traqués, ce qui n’est pas le cas actuellement. Enfin, et c’est même notre ADN, nous sommes pacifistes. C’est en cela que la neutralité de la Suisse, avec sa pratique des bons offices, nous paraît être une chance. Elle pourrait peut-être permettre de renouer le dialogue entre les parties. Or, nous affaiblirions notre voix en acceptant d’entrer dans la guerre en livrant des armes, même de façon indirecte, à l’Ukraine.»

Fabien Fivaz, conseiller national Verts neuchâtelois