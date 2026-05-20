La Suisse est prête à s'occuper de patients atteints d'Ebola

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La Suisse est prête pour les patients atteints d'Ebola

L'OFSP suit de près la flambée de cas d'Ebola en RDC et assure être prêt à prendre en charge des malades si des demandes lui parviennent.

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Contrairement à l'Allemagne, la Suisse n'a reçu à ce jour aucune demande pour prendre en charge des personnes contaminées par le virus Ebola. C'est ce qu'a déclaré mercredi l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) à l'agence de presse Keystone-ATS.

La Suisse serait parfaitement capable de faire face aux cas les plus sérieux. Les hôpitaux universitaires de Genève et de Zurich seraient responsables des patients infectés par l'Ebola. Ce sont les établissements de référence dans le pays pour ce genre de maladies très contagieuses.

Des demandes d'accueil seront toujours discutées avec les hôpitaux de référence. La prise en charge des malades atteints d'Ebola mobilise en effet beaucoup de personnel, soignant ou non soignant.

Concernant la flambée d'Ebola en République démocratique du Congo, l'OFSP suit la situation de très près et est disposé à échanger avec l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et d'autres organisations internationales. Actuellement, il n'existe pas d'indices conduisant à un risque pour la Suisse. L'OMS estime très peu probable une large propagation de la maladie.

La Suisse a déjà soigné une personne infectée par le virus Ebola. En novembre 2014, les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) ont pris en charge un médecin cubain contaminé en Sierra Leone lors d'une opération d'aide humanitaire.

Agé à l'époque de 43 ans, le patient a été placé dans une chambre spéciale à pression négative. Il a pu être soigné et est retourné à Cuba après son traitement. Les autorités suisses ont tiré un bilan positif de cette opération. (ats/tam)