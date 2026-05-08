Samuel Rink est photo-journaliste. Bâlois, il a été touché par l'hantavirus et raconte son parcours. Image: dr

«Je vomissais»: ce Suisse a contracté l’hantavirus

Après les infections survenues à bord d’un bateau de croisière, on parle et on écrit beaucoup sur ce virus. Mais comment se déroule une infection? Un Bâlois de 39 ans l’a contracté pendant ses vacances en Finlande. Il raconte.

Nora Hoffmann / ch media

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Les médias du monde entier parlent actuellement de l’hantavirus. Selon la définition officielle, les hantavirus font partie des agents responsables de «fièvres hémorragiques virales». Leur nom vient de la rivière frontalière coréenne Hantan. C’est là que, pendant la guerre de Corée (1950-1953), plus de 3000 soldats sont tombés gravement malades après une infection. Aujourd’hui, les chiffres restent faibles.



A Zurich, une personne est actuellement soignée, comme on l’a appris mercredi. L’an dernier, selon l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), deux personnes ont contracté ce virus en Suisse. L’une d’elles est Samuel Rink, de Bâle.

L’homme de 39 ans était en vacances l’été dernier en Finlande, dans la région de Savonie du Sud, sa mère étant finlandaise. La variante finlandaise de l’hantavirus porte le nom de Puumala, une localité située près de son lieu de vacances. «Dans le sauna, il y avait une souris que nous avons dû faire sortir», raconte Samuel Rink. Les médecins ont supposé par la suite qu’il avait contracté le virus à cet endroit.

Voici où Samuel aurait contracté le virus, dans sa maison de vacances. Image: dr

Chez lui, l’infection a commencé par des douleurs dorsales. «J’avais des flashs lumineux dans l’œil et je vomissais», se souvient-il. «Cela ne me paraissait tout simplement pas normal, c’était différent d’une grippe ou d’une autre maladie», dit-il.

Lors d’une exposition de photos à Olten (SO), où ce journaliste avait pu présenter deux de ses clichés, il s’est effondré. «Je suis tombé et j’ai dû m’asseoir sur un banc. Je n’en pouvais plus.» Sa femme est venue le chercher et l’a conduit aux urgences de l’Hôpital universitaire de Bâle.

Des échantillons de sang envoyés à travers la Suisse

A l’hôpital, des analyses de sang ont été effectuées. Lui-même n’avait jamais entendu parler de ce virus. «Comme on ne parvenait pas à déterminer ce que j’avais, ma mère m’a conseillé de mentionner ce virus. En Finlande, il est plus connu», explique Samuel Rink.

«Mes échantillons de sang ont été envoyés dans toute la Suisse et jusqu’à Hambourg, puis examinés dans différents hôpitaux universitaires.» Samuel Rink

A l’hôpital, il a été placé à l’isolement et à souffert d'une insuffisance rénale et d'une hémorragie à l'oeil.

Interrogé, l’Hôpital universitaire de Bâle indique qu’il ne donne «par principe aucune information» sur des patientes et patients individuels. De manière générale, il précise:

«Pour la variante de l’hantavirus présente en Amérique du Sud, l’Hôpital universitaire de Bâle mettrait en œuvre des mesures d’isolement et de protection appropriées: les personnes concernées seraient prises en charge dans une chambre individuelle spéciale, aménagée de manière à empêcher autant que possible la propagation d’agents pathogènes.» Hôpital universitaire de Bâle, via son porte-parole

L’équipe soignante travaillerait avec un équipement de protection individuelle, notamment des masques respiratoires (FFP), des gants et des surblouses.

Néanmoins, Samuel Rink ne veut pas semer la panique: «Aujourd’hui, je vais de nouveau bien», dit-il. Mais à l’avenir, pendant ses vacances, il se tiendra à distance des souris. Trad. hun)