Hantavirus en Suisse: un patient isolé, la souche se transmet d'humain à humain

En Suisse, une personne a été testée positive au hantavirus. L’homme est actuellement soigné à l’Hôpital universitaire de Zurich. Selon l’Office fédéral de la santé publique, il avait auparavant été passager du navire de croisière où plusieurs cas de hantavirus ont été recensés.

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Les Hôpitaux universitaires de Genève ont découvert la souche du virus qui frappe une croisière. Image: montage watson

Le patient était rentré en Suisse fin avril avec son épouse après un séjour en Amérique du Sud, indique l’Office fédéral de la santé publique dans un communiqué publié mercredi. Après l’apparition de symptômes, il a contacté sa médecin de famille, avant de se rendre à l’hôpital universitaire de Zurich pour des examens. Il y a été immédiatement placé en isolement.

Un test réalisé au laboratoire de référence de l’Hôpital universitaire de Genève s’est révélé positif. Le virus détecté est le virus des Andes, une variante du hantavirus présente en Amérique du Sud.

«Le virus Andes est le seul hantavirus pour lequel la transmission d’humain à humain a été documentée, précise le Dr Manuel Schibler, responsable du laboratoire de virologie des HUG.» Les HUG dans leur communiqué de ce mercredi

En effet, contrairement aux hantavirus européens, transmis par les excrétions de rongeurs infectés, cette souche peut, dans de rares cas, se transmettre d’une personne à l’autre. Selon l’OFSP, cela ne se produit toutefois qu’en cas de contact étroit.

L’OFSP juge peu probable d’autres cas en Suisse

L’OFSP estime dès lors que d’autres cas en Suisse sont peu probables. Pour la population, le risque est actuellement faible et aucune menace n’est identifiée à ce stade.

L’épouse du patient, qui participait également au voyage, ne présente à ce jour aucun symptôme. Par précaution, elle s’est placée en auto-isolement. Les autorités cantonales examinent actuellement si l’homme a été en contact avec d’autres personnes durant la phase de maladie.

L’Hôpital universitaire de Zurich est préparé à ce type de situation et garantit la prise en charge du patient ainsi que la sécurité du personnel et des autres patients, précise encore l’OFSP. L’établissement est l’hôpital de référence pour ce type de maladies.

Rare en Suisse

L’OFSP dit être en contact étroit avec le canton de Zurich, l’hôpital universitaire de Zurich, l’hôpital universitaire de Genève ainsi que l’Organisation mondiale de la santé. L’évolution de la situation est suivie de près.

La fièvre à hantavirus reste rare en Suisse. Ces dernières années, entre zéro et six cas ont été recensés chaque année, selon l’OFSP. La grande majorité de ces infections a été contractée à l’étranger. (luk/jah)