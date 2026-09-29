Elisabeth Baume-Schneider va dévoiler ce mardi les nouvelles primes pour 2027. Image: Keystone

Hausse des primes maladie: la tension monte en Suisse

La Confédération va dévoiler ce mardi le montant des primes d'assurance maladie pour 2027. Une hausse moyenne d'environ 5% est attendue. La conférence de presse est prévue pour 14 heures.

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La tension est vive avant l'annonce ce mardi par l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) du montant des primes d'assurance maladie pour l'année 2027. Au printemps, la Confédération tablait sur une hausse de 5%.

Les primes d'assurance maladie pèsent de plus en plus sur le budget de la population. Ce sujet revient régulièrement sur le tapis, comme ce fut le cas récemment lors des revendications salariales des faîtières syndicales.

De plus en plus de familles ne parviennent plus à mettre de l'argent de côté face à la hausse constante des primes d'assurance maladie et à l'inflation, critiquent-elles.

Une hausse de 20% pour certains assurés

Les coûts de la santé ont augmenté de 247 francs supplémentaires par habitant en 2025, indique l'OFSP. Une hausse moyenne des primes de 4,4% avait été annoncée pour l'année 2026.

Selon la Confédération, cette tendance devrait se poursuivre cette année. Les primes devraient s'alourdir d'environ 5% l'an prochain. Le portail de comparaison Bonus.ch mise également sur une hausse moyenne dans le même ordre de grandeur. En mai, Comparis tablait pourtant encore sur une hausse moyenne de 3,7%.

La moyenne nationale ne reflète toutefois pas la situation réelle de chaque assuré, prévient Bonus.ch. Les écarts de primes dépendent en effet de la caisse maladie, du canton, de la région tarifaire, de l'âge, de la franchise et du modèle d'assurance choisi. Pour certains assurés, la facture pourrait même bondir de 20%.

Les raisons qui expliquent cette hausse

Au premier trimestre 2026, la progression des coûts de la santé s'élevait à environ 2,9%, selon l'OFSP. De nombreux facteurs sont à l'origine de ces hausses de coûts, explique l'office.

Parmi elles, figurent l'allongement de l'espérance de vie de la population ou les progrès médicaux, avec de nouvelles possibilités de traitement et des médicaments innovants, mais coûteux. On observe par ailleurs également une augmentation de la demande de prestations de santé par habitant. Les prix des prestations dans les secteurs hospitalier et ambulatoire sont également en hausse.

Les coûts ont augmenté pour tous les types de prestations. Ce sont ceux des organisations d'aide et soins à domicile qui ont connu la plus forte hausse l'année dernière : +13%, pour atteindre 173 francs par personne assurée. Viennent ensuite les prestations psychothérapeutiques dispensées par des psychologues, avec une hausse de 9,8%, pour atteindre 86 francs par assuré.

Attention au délai pour résilier

Selon l'OFSP, la prime mensuelle moyenne est calculée en additionnant toutes les primes versées en Suisse et en divisant ce montant par le nombre total d'assurés en Suisse. Pour 2026, elle s'élevait à 393,30 francs.

Les caisses d'assurance maladie sont légalement tenues d'informer par écrit tous les assurés de leurs nouvelles primes personnelles au plus tard fin octobre. Toute personne souhaitant changer de caisse d'assurance maladie ou modifier son modèle ou sa franchise doit envoyer sa lettre de résiliation à sa caisse actuelle au plus tard le dernier jour ouvrable de novembre. (jzs/ats)