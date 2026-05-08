beau temps19°
DE | FR
burger
Suisse
Santé

Hantavirus: une personne surveillée à Genève après un contact

Medics escort a patients, evacuated from the MV Hondius cruise ship with suspected hantavirus infection, to an ambulance after being flown to Schiphol airport, Amsterdam, Netherlands, Wednesday, May 6 ...
Des personnes infectées prises en charge aux Pays-Bas. Keystone

Hantavirus: une personne isolée à Genève après un contact

Une personne ayant voyagé dans le même avion qu'un malade atteint du hantavirus est actuellement en isolement à domicile. Elle ne présente aucun symptôme.
08.05.2026, 13:3008.05.2026, 13:31

Une personne de Genève est actuellement sous surveillance après avoir voyagé dans le même avion qu'un malade atteint du hantavirus. Elle ne présente aucun symptôme et se trouve en isolement à domicile, a indiqué l'Office fédéral de la santé publique à Keystone-ATS.

Selon les informations communiquées vendredi par l'OFSP, cette personne se trouvait à bord d'un vol reliant Sainte-Hélène à Johannesburg, sur lequel se trouvait également une personne gravement malade. Elle n'était pas à bord du navire de croisière. Les autorités cantonales genevoises sont en contact étroit avec cette personne et suivent son état de santé.

Hantavirus: y a-t-il un risque d'épidémie? L'OMS s'exprime

Le patient suisse qui a contracté le hantavirus à bord du navire Hondius est toujours hospitalisé à l'hôpital universitaire de Zurich. Son épouse est en isolement à domicile.

Selon l'OFSP, il n'y a aucun danger pour les passagers qui se trouvaient dans l'avion avec le Suisse infecté. En effet, le patient n'a développé de la fièvre que trois jours après son arrivée.

L'OFSP continue d'estimer que le risque pour la population est faible. (ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Un défilé de mode inédit aura lieu bientôt en Suisse romande
Un défilé de mode inédit aura lieu bientôt en Suisse romande
de Marine Brunner
La Poste décroche un gros contrat et ça agace
2
La Poste décroche un gros contrat et ça agace
de Maurizio Minetti
Une fuite révèle la mission d'un ex-élu romand pour Israël
5
Une fuite révèle la mission d'un ex-élu romand pour Israël
de Henry Habegger
«Une génération de sourds»: ces Romands craignent le F-35
«Une génération de sourds»: ces Romands craignent le F-35
L'un des plus célèbres bateaux du Léman est condamné
2
L'un des plus célèbres bateaux du Léman est condamné
L'argent des riches fuit Dubaï pour la Suisse: voici ce que ça implique
5
L'argent des riches fuit Dubaï pour la Suisse: voici ce que ça implique
Thèmes
Ces 17 lieux de tournage abandonnés sont fascinants
1 / 22
Ces 17 lieux de tournage abandonnés sont fascinants

Hobbiton, Nouvelle-Zélande – The Lord of the Rings & The Hobbit
source: reddit
partager sur Facebookpartager sur X
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
La guerre en Iran pourrait faire mal à la Suisse l'hiver prochain
Le blocage du détroit d'Ormuz menace l'approvisionnement en gaz et en électricité. Les stocks suisses pourraient prochainement se retrouver en difficulté.
La guerre en Iran et le blocage du détroit d'Ormuz représentent un risque pour la sécurité de l'approvisionnement en électricité en Suisse pour l'hiver prochain. Du point de vue de l'ElCom, «un accord sur l'énergie est de grande importance» dans cette situation.
L’article