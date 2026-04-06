Ça ne faisait pas partie des projets de cette Suissesse

Elle débarrasse les appartements insalubres de nombreuses personnes en Suisse et raconte.

Jens Blattner / ch media

Plus de «Suisse»

«Je n'enfile une combinaison de protection que lorsque les insectes commencent à grimper sur moi», explique Anita Reichenbach. Si ses clients supportent la situation dans leur logement sans protection, elle estime devoir en être capable elle aussi. Sa clientèle est composée de personnes atteintes du syndrome de Diogène.

Il y a dix ans, Anita Reichenbach a vidé son premier appartement. Image: dr

D'apparence soignée, Anita est élégamment vêtue et dégage une grande vivacité. Elle raconte avec force détails les appartements de personnes atteintes du syndrome de Diogène qu'elle vide. Parallèlement, elle tient une brocante à Wohlen (AG), où nous la rencontrons. Nous sommes assis au comptoir, habituellement lieu de négociation des prix. En fond sonore résonnent des airs de schlager, sa musique préférée.

Les emballages alimentaires et les bouteilles de vin constituent la plus grande partie des déchets de cette personne. Image: dr

Sa première expérience du Syndrome de Diogène

Désencombrer des appartements envahis par les déchets ne faisait pas partie des projets initiaux d'Anita Reichenbach. En 2014, elle a fondé l'entreprise «Umzugsengel» (réd. L'ange du ménage) avec son partenaire de l'époque.

Un an plus tard, ils ont été sollicités par hasard pour une intervention chez une personne atteinte du syndrome de Diogène. Confrontée aux conditions de vie précaires de ces personnes, Anita a alors décidé de leur venir en aide. Elle se souvient:

«Quand j'ai vu le premier appartement, j'étais bouleversée»

Voici un exemple d'intervention Certaines pièces ne sont plus accessibles car la porte est difficilement ouvrables. Vidéo: extern / rest

Souvent, la porte ne s'ouvre même plus correctement, tant les déchets s'accumulent. Elle poursuit:



«Le plus répugnant, c'est lorsque les toilettes sont encombrées: les excréments se retrouvent alors mêlés aux détritus.» Anita Reichenbach

Après quelques minutes d'adaptation, elle dit ne plus vraiment percevoir l'odeur âcre. Entre-temps, elle s'est entourée d'une petite équipe pour ces interventions, complétée au besoin par du personnel temporaire.

Les déjections canines jusqu'aux genoux sont courantes: dans les pires cas, elles s'accumulent jusqu'au plafond. Image: dr

Anita regorge d'anecdotes:

«L'un d'eux avait tendu un hamac au-dessus des déchets pour que les cafards ne l'atteignent pas.»

Un autre avait disposé d'innombrables bouteilles de vin vides sur le sol, formant une sorte de mosaïque. Lorsqu'elle en a saisi une, toutes se sont renversées à la suite, comme des dominos.

Là où le rangement croise des destins

Il arrive que les clientes et clients participent eux-mêmes au débarras. Ils racontent alors leur histoire:

«Derrière tout cela, il y a presque toujours des épreuves de la vie et des problèmes psychiques. D'après mon expérience, beaucoup souffrent de dépression ou de troubles obsessionnels compulsifs.» Anita Reichenbach

Une de ses clientes a perdu son enfant et a ensuite sombré dans une profonde détresse. Une autre a été maltraitée durant son enfance. Anita est confrontée à de nombreuses situations difficiles. Mais elle parvient généralement à y faire face, tant qu'il s'agit d'adultes:

«Lorsque des enfants ou des animaux sont impliqués, j'ai du mal à m'en détacher le soir.»

L'essentiel, selon elle, est de traiter les personnes avec respect et à leur hauteur. Il existe toujours des «points sensibles» propres à chacun. Un simple chiffon, apparemment anodin, peut déclencher une réaction chez la personne concernée lorsqu'il est jeté. Il s'agit d'un objet qui a fait partie de sa vie et auquel elle est attachée émotionnellement. Cela peut provoquer un effondrement, avec larmes et éclats de colère.

Les personnes atteintes de syllogomanie ne se contentent pas d'accumuler des déchets: d'autres objets s'entassent aussi. Image: dr

«Je suis toujours étonnée de voir à quoi une personne peut s'habituer», confie l'ange du ménage. Pour les personnes concernées, cet espace reste avant tout un chez-soi, et il mérite d'être respecté.

Entre les affaires et la conviction d'aider

Le débarras d'un appartement coûte en moyenne entre 4000 et 6000 francs, à condition que les déchets ne s'empilent pas jusqu'au plafond. A cela s'ajoute le prix du nettoyage approfondi, assuré par une entreprise spécialisée. Il faut également repeindre entièrement les lieux pour éliminer les mauvaises odeurs.

Dans un appartement de 4,5 pièces, elle a vidé 120 mètres cubes de déchets. Ce qui correspond à trois bennes de ce type. dr

Le débarras complet d'une maison peut coûter jusqu'à 30 000 francs. Il est donc probable que ce soient surtout des personnes disposant des moyens financiers nécessaires qui font appel à ses services.

Trouble d'accumulation compulsive



Il existe différentes formes de ce trouble ; celle qui est principalement abordée dans cet article est le trouble d’accumulation compulsive. Il s’agit de la forme extrême : outre l’accumulation compulsive, il implique une négligence massive et un isolement social. Le trouble d'accumulation compulsive est un trouble mental caractérisé par une accumulation excessive d'objets et un mode de vie chaotique. Ses causes sont généralement liées à une maladie mentale sous-jacente, allant des traumatismes infantiles et de la dépression aux troubles obsessionnels-compulsifs ou à la dépendance, comme le rapporte le German Medical Journal. Il existe différentes formes de ce trouble ; celle qui est principalement abordée dans cet article est le trouble d’accumulation compulsive. Il s’agit de la forme extrême : outre l’accumulation compulsive, il implique une négligence massive et un isolement social.

Lorsque l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte ordonne un débarras, les frais sont pris en charge par l'institution. Dans la limite du raisonnable, Anita propose également des tarifs adaptés à ses clients. Une autre option consiste en des dons attribués par des institutions pour ce type d'interventions.

Mais il y a également eu des appartements qui n'ont pas pu être vidés faute de moyens financiers. «Cela me peine beaucoup», confie Anita Reichenbach, «mais j'essaie toujours de trouver une solution et de m'adapter au budget de mes clients.»

Un sujet tabou dans la société

Chez de nombreuses personnes concernées, le syndrome de Diogène n'est pas visible. La clientèle d'Anita est variée. Elle a déjà vidé des appartements de cadres très respectés, toujours soignés et impeccables

Ce sont des aperçus intimes de la vie privée des gens. Pour la plupart, le pas à franchir pour demander de l'aide est difficile. A ce sujet, Anita explique:

«C’est extrêmement gênant. Mais je dis toujours: une fois que vous m’avez contacté, le plus dur est fait.»

Un employé commence à dégager un passage. C'est toujours la première étape. Image: dr

Le désencombrement comme mode de vie

Depuis qu'elle intervient dans ces appartements, son propre logement a également changé. Il n'est pas surchargé et reste aménagé de façon simple, car, pour elle, moins il y a d'objets, plus l'espace est agréable. Mais ce qui compte par-dessus tout, c'est que tout soit toujours parfaitement propre.

Après un débarras, le plus beau pour elle reste bien sûr l'appartement vidé de tout encombrement. Il n'est pas rare que son équipe et elle parviennent à évacuer jusqu'à quatre tonnes de déchets en deux ou trois jours. Voir ensuite l'espace libéré la remplit de satisfaction et voir ses clients aussi:

«La réaction des clients est touchante, lorsqu'il y a à nouveau de la place pour vivre et que de l'amour revient dans l'appartement.»

C'est un mélange de gratitude et de soulagement. «Avec beaucoup d'entre eux, je suis encore en contact aujourd'hui», ajoute-t-elle.

En même temps, subsiste la crainte que la personne concernée rechute. Dans ces moments-là, Anita apprécie cependant de pouvoir circuler librement dans l'appartement, de voir la porte d’entrée s'ouvrir à nouveau et de constater que ses clients retrouvent leur bien-être.

Après un débarras, elle rentre chez elle, passe l'aspirateur dans son propre appartement et prend une douche. Ce rituel lui permet de séparer clairement son travail de sa vie privée.

Traduit et adapté par Noëline Flippe