«Certaines maladies sont identifiées avec 7 ans de retard chez les femmes»

L'homme a longtemps servi de norme à la recherche médicale, au détriment des femmes. Palliant à cette lacune, la médecine du genre occupe une place croissante en médecine. La gynécologue Cornelia Urech explique ce que recouvre cette notion.

Simone Brändlin / ch media

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Que comprenez-vous par médecine du genre?

Cornelia Urech: Même si le terme «genre» fait l'objet de débats controversés dans la société actuelle, il est pertinent pour la médecine. La médecine du genre est en réalité une médecine spécifique au genre. Elle étudie et prend en compte les différences biologiques (sexe) et psychosociales (genre) entre les sexes dans le domaine du diagnostic, de la thérapie et de la prévention.

«Par sexe biologique, nous entendons la génétique, les chromosomes, les hormones, la morphologie, les organes, le système immunitaire, le métabolisme et le microbiome.»

Le genre socioculturel englobe quant à lui des facteurs psychologiques, sociaux et culturels, c'est-à-dire le mode de vie, les comportements à risque et les comportements en matière de santé. Les facteurs socioéconomiques jouent également un rôle: quelles entreprises pharmaceutiques financent la recherche, et comment finançons-nous notre santé.

En quoi la médecine du genre se distingue-t-elle de la médecine féminine?

La médecine féminine, ou masculine, traite des maladies spécifiques à chaque sexe, comme le cancer du col de l'utérus, le cancer de la prostate ou l'endométriose. Cette dernière touche de nombreuses femmes, et est souvent diagnostiquée avec un retard pouvant atteindre sept ans.

«Pendant longtemps, la recherche sur les maladies féminines n'a pas été une priorité»

A propos de l'intervenante Cornelia Urech a dirigé pendant de nombreuses années le Centre de médecine de la fertilité de l'hôpital de Baden et a tenu un cabinet de gynécologie privé. Elle est à la retraite depuis 2019. Image: dr

La médecine du genre, en revanche, étudie des maladies susceptibles de toucher tout le monde, comme les crises cardiaques, les maladies auto-immunes, les dépressions ou l'ostéoporose. Selon le genre, elles sont appréhendées différemment.

C'est-à-dire?

Certaines maladies sont plus souvent attendues chez les hommes, d'autres davantage chez les femmes. On a longtemps dit, par exemple, que le TDAH était une maladie de garçons, ou que les crises cardiaques touchaient principalement les hommes. Ce n'est pas exact. Les symptômes peuvent toutefois différer.

«Les signes classiques d'une crise cardiaque chez l'homme sont de vives douleurs brûlantes dans la poitrine, pouvant irradier vers le bras gauche, accompagnées d'essoufflement et de sueurs froides.»

Chez les femmes, on observe plus souvent des nausées, des vertiges et des douleurs dans le dos ou la nuque. Une crise cardiaque leur est donc diagnostiquée moins souvent et, surtout, plus tardivement. La situation est différente pour l'ostéoporose ou les dépressions. Là, ce sont généralement les hommes qui sont lésés.

Comment décririez-vous l'état actuel de la médecine du genre en Suisse?

Je pense que beaucoup de choses ont évolué ces dernières années. La plupart des universités ont intégré le sujet dans les études de médecine. Et c'est précisément là qu'il faut agir.

«Les futurs médecins doivent être sensibilisés à cette question durant leur formation»

Par ailleurs, la Suisse dispose désormais de directives imposant de déclarer précisément, dans le cadre des études, combien de participants sont des hommes, combien sont des femmes et combien sont des personnes non binaires. De plus, le Fonds national suisse (FNS) encourage les aspects spécifiques au genre en médecine à travers le programme national de recherche «Médecine et santé de genre». Le projet est prévu sur cinq ans et dispose d'un budget de onze millions de francs. Cela peut sembler beaucoup à première vue. Mais, si l'on compare ce montant au salaire annuel du directeur général de Novartis, qui s'élève à 25 millions de francs, c'est finalement bien modeste.

Pourquoi la recherche et les soins tenant compte du genre ont-ils été si longtemps négligés?

C'était longtemps un monde d'hommes. Les médecins étaient des hommes; aujourd'hui, les femmes sont majoritaires parmi les étudiants en médecine. Pourtant, pendant longtemps, la recherche n'a porté que sur des animaux de laboratoire mâles et des hommes.

«Notons au passage que les études menées sur des personnes âgées sont encore rares, alors que les personnes de plus de 65 ans sont celles qui consomment le plus de médicaments.»

Or, les médicaments n'agissent pas de la même façon chez les hommes et chez les femmes. La morphologie diffère, et les médicaments sont donc métabolisés différemment. Je crois qu'une sensibilisation plus large reste fondamentalement nécessaire.

«Si nous en parlons aujourd'hui, c'est grâce à un important travail de conscientisation et au féminisme porté par des femmes»

Quelles sont les conséquences concrètes de ce manque de sensibilité sur la santé des femmes et des hommes?

Les maladies ne sont souvent pas détectées du tout, ou beaucoup trop tard.

«En oncologie, certains types de cancer sont davantage associés aux hommes, comme le cancer de la vessie. Lorsque des femmes consultent un médecin avec des symptômes similaires, beaucoup pensent d'abord à une cystite.»

Celle-ci est traitée en premier lieu, et trois mois peuvent rapidement s'écouler sans diagnostic correct, ce qui finit par nuire aux chances de guérison. A l'inverse, les dépressions chez les hommes passent souvent inaperçues, car ils refoulent leurs problèmes et ne cherchent pas d'aide.

Que devraient aborder les femmes chez leur médecin pour introduire les aspects spécifiques au genre?

Comme nous l'avons évoqué, il y a les facteurs biologiques et les facteurs psychosociaux. Et les différences entre les sexes y sont déjà importantes.

«Les questions essentielles portent sur la manière dont la douleur est perçue et sur la prévention mise en œuvre»

Les femmes prennent probablement un peu plus soin de leur santé et sont plus ouvertes et sensibilisées au sujet. Elles s'inquiètent cependant aussi plus vite en ce qui concerne leur santé. Depuis que Donald Trump a affirmé en septembre que la prise de paracétamol pendant la grossesse pourrait favoriser l'autisme chez l'enfant, de nombreuses femmes sont déstabilisées, alors qu'il n'existe aucune preuve scientifique à l'appui de cette affirmation et que les effets du paracétamol sont connus depuis des décennies.

Quel rôle joue la diversité de genre (trans, non binaire) dans la médecine du genre?

Dans ma préparation à ma conférence à Brugg, j'ai délibérément écarté cette partie, car elle mène trop loin. Mais c'est tout à fait clair:

«La médecine du genre doit évidemment s'intéresser à tout le spectre»

Il s'agit toujours de la totalité des aspects biologiques, psychologiques et socioculturels de l'être humain.