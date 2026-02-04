Ce que disent les chiffres de la grippe en Suisse

L’activité grippale semble avoir dépassé son pic début janvier, marquant un reflux plus précoce que lors de la saison hivernale précédente.

La vague de grippe recule nettement en Suisse. Image: Shutterstock

La vague de grippe saisonnière continue de décroître en Suisse. L'activité grippale semble avoir dépassé son pic pour l'instant.

La semaine dernière, 17,25 cas de grippe confirmés en laboratoire pour 100 000 habitants ont été signalés en Suisse et au Liechtenstein. Cela représente 12,4% de moins que la semaine précédente, selon la dernière évaluation publiée par l'Office fédéral de la santé publique (OFSP).

Le canton du Jura présente le taux d'incidence le plus élevé (42,76).

Suivent Bâle-Ville (33,27).

Bâle-Campagne (28,54).

Le taux de plus bas se trouve à Appenzell Rhodes-Intérieures (5,98).

En Romandie, c'est le canton de Fribourg qui s'en sort le mieux, avec un taux d'incidence de 8,65.

Le pic de la vague de grippe a été atteint au cours de la première semaine de l'année, soit quatre semaines plus tôt qu'en 2025. De plus, la vague a été légèrement plus forte que l'année dernière: au cours de la semaine la plus intense, 3330 cas ont été enregistrés, contre 3114 l'hiver dernier. (jah/ats)