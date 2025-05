Voici de combien les primes maladie devraient augmenter en 2026

L'année prochaine, les primes d'assurance maladie augmenteront de 4%, estime ce jeudi le comparateur en ligne Comparis. Une hausse moins prononcée par rapport au passé récent.

Ces trois dernières années, les primes maladie ont enregistré de très fortes augmentations. En 2025, la hausse a été de 6%, alors que la facture avait grimpé de 8,7 et 6,6% en 2024 et 2023, respectivement.

Il faudra attendre l'automne pour savoir à quelle sauce on sera réellement mangé en 2026, mais certains ont déjà formulé des prévisions. C'est le cas de Comparis, qui estime que la hausse atteindra 4% l'an prochain.

Cette nouvelle hausse s'explique d'abord par l'augmentation des coûts de la santé. Une situation due en partie au fait que «le catalogue de prestations de l’assurance de base est en constante expansion», indique Felix Schneuwly, expert Assurance maladie chez Comparis.

«Les injections amincissantes sont un exemple récent et très coûteux» Felix Schneuwly, Comparis

La progression de l'ensemble des coûts de la santé semble toutefois en train de ralentir. Ceux-ci ont augmenté de 4,4% en 2024, de 3,7% cette année et devraient croître de 3,4% en 2026, selon les prévisions de Comparis et du Centre de recherches conjoncturelles de l’EPFZ (KOF).

De plus, de nombreux hôpitaux ont rehaussé les tarifs des prestations ambulatoires et stationnaires, complète le spécialiste, qui rappelle que ces structures ont «travaillé à perte ces dernières années».

Finalement, la mise en œuvre de l'initiative sur les soins infirmiers contribuerait également à l'envolée des primes.

Des raisons politiques

La hausse estimée par Comparis sera malgré tout plus «modérée» par rapport à celles enregistrées les années précédentes, note le comparateur. La raison en est que les assureurs maladie disposent à nouveau de réserves suffisantes.

En effet, selon Felix Schneuwly, les hausses enregistrées ces dernières années ont des raisons politiques. La réduction des réserves des caisses maladie «imposée par les décideurs» aurait conduit aux chocs de 2023, 2024 et 2025. Si cela ne s'était pas produit, «les primes n’auraient augmenté que d’environ 3% par an et par personne ces dernières années et continueraient d’évoluer dans cette fourchette», assure-t-il.

«Espérons que la volatilité des primes causée par les décideurs politiques touche à présent à sa fin» Felix Schneuwly, Comparis

Avec une hausse de 4%, la prime mensuelle moyenne prévue par Comparis pour l'année prochaine s'élèvera à 393,8 francs, tous assurés confondus. Il est important de souligner que la prime moyenne pour les adultes est plus élevée.

