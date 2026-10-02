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Primes: des milliers de Suisses vont changer de caisse maladie

La hausse de primes devrait
Une hausse de la prime moyenne de 5% a été annoncée cette semaine.Keystone

Voici combien de Suisses vont changer de caisses maladie

Les augmentations récurrentes ont sensibilisé les Suisses aux prix de leurs primes, relève une étude. Plus de la moitié de la population déclare désormais qu'elle examine son assurance-maladie chaque année.
02.10.2026, 06:3302.10.2026, 06:45

Entre 600 000 et 900 000 personnes vont changer d'assurance maladie, suite à la nouvelle hausse annoncée des primes pour 2027, estime le cabinet de conseil Deloitte. Les augmentations récurrentes ont sensibilisé les Suisses aux prix, ajoute-t-il.

Plus de la moitié de la population déclare désormais qu'elle examine son assurance-maladie chaque année, indique vendredi une étude de Deloitte menée avec l'institut de sondage YouGov au troisième trimestre 2026 auprès de 1236 personnes de toute la Suisse. Les 18-29 ans ainsi que les habitants de la Suisse romande et du Tessin le font plus souvent que la moyenne.

Voici les cantons où les primes maladie coûteront le plus cher
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«Dès qu'une augmentation de prime atteint 20 francs par mois et par personne, une personne sur deux envisage un changement», écrit Deloitte. Il y a un an, cette proportion s'élevait à un peu plus d'un tiers.

Des difficultés à payer les primes

La ministre de la santé Elisabeth Baume-Schneider a annoncé mardi une hausse de la prime moyenne de 5%, à 412 francs par mois. La hausse nationale représentera 19,70 francs supplémentaires par mois en moyenne. La multiplication des traitements, les progrès médicaux et le vieillissement de la population alimentent cette nouvelle flambée des prix.

Un quart des participants à l'enquête a déclaré avoir des difficultés à payer les primes, relève encore Deloitte. Plus de la moitié des personnes interrogées se disent en outre préoccupées financièrement par les primes d'assurance maladie.

La hausse des primes pourrait cacher une autre mauvaise nouvelle
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Si 88% des sondés ont jugé leurs connaissances du système d'assurance maladie comme moyennes à très bonnes, moins de la moitié d'entre eux ont répondu correctement à quatre questions sur le sujet.

Enfin, Deloitte constate que l'intelligence artificielle (IA) joue encore un rôle secondaire pour les assurés lorsqu'il s'agit d'assurance maladie. Seule une personne sur huit a déclaré recourir à l'IA pour s'informer et prendre des décisions. Cette proportion devrait toutefois augmenter, ajoute le cabinet de conseil. (jzs/ats)

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