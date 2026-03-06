Après Crans-Montana, la Suisse serre la vis sur les engins pyrotechniques. Image: dr

Les engins pyrotechniques interdits dans les lieux publics suisses

Dès le 1ᵉʳ avril, les engins pyrotechniques seront interdits dans les lieux publics suisses. Les cantons invoquent la sécurité et les enseignements de la catastrophe de Crans-Montana.

Plus de «Suisse»

Dès le 1er avril, allumer des engins pyrotechniques sera interdit dans les espaces publics en Suisse. La décision émane d'un organe du concordat des directrices et directeurs cantonaux des travaux publics des 26 cantons, a-t-il annoncé vendredi.

Déjà en janvier, le comité directeur de l’Organe intercantonal chargé des obstacles techniques au commerce (IOTH) avait indiqué qu’il déposerait une demande en ce sens. L’organisation a désormais approuvé cette proposition du comité.

Dans son communiqué, elle explique que plus de 11 000 prises de position ont été reçues dans le cadre de la consultation sur la révision totale des prescriptions suisses de protection incendie. L’examen de ces contributions nécessite du temps.

La consultation doit aussi intégrer les enseignements tirés des enquêtes toujours en cours sur la catastrophede Crans-Montana (VS). Les prescriptions de protection incendie révisées devraient entrer en vigueur à l’automne 2027.

Développement suit....