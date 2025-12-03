larges éclaircies
Séisme

La terre a tremblé en Suisse ce mercredi

La terre a légèrement tremblé en Suisse (image d&#039;illustration).
Image d'illustrationImage: Shutterstock

La terre a tremblé en Suisse ce mercredi

Un léger séisme est survenu mercredi près de Bienne (BE). Mais les secousses ont vraisemblablement été à peine perceptibles.
03.12.2025, 17:3203.12.2025, 17:32

La terre a légèrement tremblé mercredi après-midi près de Bienne en raison de deux explosions. Le séisme, de 1.1 sur l'échelle de Richter, a dû être à peine perceptible, selon le Service sismologique suisse de l'EPFZ (SED).

Dans un premier temps, un message automatisé du SED a fait état d'un séisme d'une magnitude de 3,0 sur l'échelle de Richter près de Schangnau BE. Mais une vérification manuelle a révélé qu'il s'agissait d'explosions près de Bienne.

Voici là où la terre tremble le plus en Suisse

Le SED enregistre en moyenne trois à quatre tremblements de terre par jour en Suisse et dans les pays voisins, soit 1000 à 1500 par an. Dix à vingt secousses de magnitude supérieure à 2,5 sont effectivement ressenties par la population chaque année. (jzs/ats)

Le séisme d'Istanbul en images
Video: watson
