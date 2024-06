La pluie est-elle responsable du séisme qui a secoué la Suisse?

L'épicentre du séisme se trouvait à environ six kilomètres au sud-ouest du Wägitalersee, un lac artificiel situé dans le canton de Schwytz. Image: KEYSTONE

La pluie a-t-elle déclenché un séisme en Suisse? «C'est possible»

Un séisme de magnitude 4,4 a secoué la Suisse centrale la semaine dernière. Selon un sismologue du Service sismologique suisse, les longues périodes de pluies abondantes pourraient en être la cause.

Bruno Knellwolf / ch media

Un tremblement de terre d'une magnitude de 4,4 a secoué la Suisse cette semaine. Une telle intensité sismique pourrait causer des dégâts, et un tremblement de terre est perceptible dès une magnitude de 2,5.

«Le séisme près d’Einsiedeln n’avait rien de banal» Philippe Roth du Service sismologique suisse à l'EPFZ Zurich

Toutefois, ce n’est pas non plus exceptionnel. Statistiquement, un tel séisme se produit en Suisse tous les un à deux ans.

Ce qui pourrait être exceptionnel, c'est la cause de ce fort séisme en Suisse centrale.

«Il est effectivement possible que les grandes quantités de précipitations des dernières semaines, combinées à la fonte des neiges saisonnière, aient pu jouer un rôle» Philippe Roth

L'excès d'eau pourrait avoir pénétré dans la zone de faille proche de la surface. Ce phénomène a été favorisé par la géologie karstique locale, qui confère une grande perméabilité aux roches. Le changement de pression dans les pores du sol qui en a résulté pourrait avoir déclenché le séisme, survenu à très faible profondeur. Selon le sismologue, des cas similaires où l'eau a joué un rôle déclencheur ont également été observés ou suspectés dans les Alpes à d'autres occasions.

Idem que les secousses dans les projets géothermiques

«Physiquement, ces séismes induits par la pluie sont le même phénomène que ceux provoqués par les projets de géothermie profonde», explique Roth. En géothermie, l'eau est intentionnellement injectée dans la roche, ce qui peut provoquer des tremblements de terre. Ce phénomène peut également se produire lors de la mise en eau d'un réservoir, lorsque l'eau pénètre dans le sous-sol, ce qui peut également provoquer des secousses.

Pour le séisme de mardi dernier, cela reste cependant une hypothèse qui doit encore être confirmée, précise le sismologue.

En général, les tremblements de terre sont causés par les tensions tectoniques exercées sur la roche. Toutefois, la pluie peut avoir une influence, car en plus de ces forces tectoniques, il existe une pression stabilisatrice exercée par la roche au-dessus du foyer sismique. L'eau de pluie qui s'infiltre dans la surface rugueuse de la faille peut réduire cette pression stabilisatrice, ce qui pourrait avoir un impact sur le déclenchement du séisme.

Ainsi, un séisme n'est pas déclenché par le dépassement d'un seuil tectonique, mais parce que l'eau abaisse ce seuil tectonique. Le séisme peut donc se produire plus rapidement à cause de la pluie.

«Cela a été observé pour la première fois en Suisse après les fortes pluies d'août 2005, qui ont déclenché de petits séismes en Suisse centrale» Philippe Roth

Le tremblement de terre de magnitude 4,4 a été suivi de répliques mardi, jusqu'à une magnitude de 2,4, et ce six heures après la secousse principale. «Ces répliques ont été peu nombreuses jusqu'à présent, pour un tremblement de terre de cette intensité», explique le sismologue.

Depuis, le Service sismologique suisse de l'EPFZ a installé deux stations dans la région épicentrale afin de localiser plus précisément les répliques et de déterminer plus exactement la profondeur apparemment très faible de ces séismes. A part quelques témoignages isolés et difficiles à vérifier provenant de plus loin, le séisme n'a été ressenti que dans un rayon de 30 à 35 kilomètres.

«Cela s'explique par la faible profondeur du foyer sismique» Philipp Roth

Traduit et adapté par Tanja Maeder