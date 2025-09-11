La nouvelle campagne Galaxus joue sur les différences entre les villes et les cantons. Image: Galaxus/watson

Galaxus se vante de tout savoir des Suisses: est-ce «inquiétant»?

La nouvelle campagne publicitaire de Galaxus met en avant les produits les plus loufoques commandés dans les cantons et attise avec humour les querelles régionales. Une question se pose toutefois: à quel point la boutique en ligne connaît-il tout de ses clients helvètes?

Neuchâtel a-t-il réellement besoin de plus d'éthylotests que les autres cantons? Berne consomme-t-il vraiment plus de substituts de viande que le Jura? Zurich joue-t-il vraiment plus à la pétanque que Genève?

Ces questions sont celles posées par Galaxus dans sa nouvelle campagne publicitaire diffusée depuis cet été en Suisse. Elles ont été rédigées grâce aux informations sur les produits commandés, puis ont été «mises en relation avec le lieu de résidence, la génération ou le signe astrologique, sur la base des données réelles de notre clientèle», peut-on lire sur le site internet de la plus grande boutique en ligne du pays. Pour rappel: près de la moitié de la population achète chez Galaxus.

Si les affiches font sourire – elles attisent avec humour les querelles entre les villes et les cantons, mais aussi entre les signes astrologiques ou les générations –, elles soulèvent également des interrogations: à quel point Galaxus sait tout de nous? Nos données personnelles sont-elles protégées une fois que l'on a passé commande?

«C'est une campagne pour rire! »

«Nos clients ne doivent pas avoir peur pour la protection de leurs données», assure Tobias Billeter, responsable communication chez Galaxus.

«C'est une campagne pour rire. C'est toujours intéressant de mettre en avant les petites guerres entre les cantons» Tobias Billeter

Il précise que les informations laissées par les consommateurs ne sont pas dévoilées dans la campagne d'affichage: «Elles sont anonymisées. C'est légal d'en faire usage de cette façon.» Et de souligner que la boutique en ligne a déjà utilisé ces indications pour imaginer des publicités par le passé.

Cette manière de procéder pourrait-elle surprendre, voire choquer certains, notamment les clients de Galaxus qui voient leurs données exposées? Tobias Billeter répond par la négative. Il poursuit:

«C'est normal d'avoir autant de données. Nous avons les dates de naissance, les noms et prénoms, les adresses de nos clients. Voici toutes les informations que nous avons sur les Suisses.» Tobias Billeter, responsable communication chez Galaxus.

«Réfléchir» lorsqu'on commande en ligne

Johan Rochel, co-directeur du laboratoire Ethix spécialisé en éthique numérique, «est surpris que l'on soit surpris» de la publicité Galaxus:

«Ils n'ont pas vendu ces données à quelqu'un. Ils tirent des statistiques factuelles sur les informations livrées par le client. Ils utilisent simplement leur propre matériel pour faire de la publicité.» Johan Rochel, co-directeur du laboratoire Ethix.

Et de rappeler le nombre d'informations laissées par un client qui passe commande sur une boutique en ligne comme Galaxus. «Avant de finaliser un achat, il faut soit créer un compte et fournir nombreux renseignements, soit poursuivre l'achat avec un compte visiteur. Mais là encore, l'adresse et le nom doivent être indiqués.»

Ce qui aurait posé problème en revanche, selon l'expert, c'est une publicité qui aurait mis en avant un seul produit commandé dans un petit village suisse, car la personne concernée aurait pu être identifiable. Il salue dès lors la stratégie choisie par Galaxus, qui ne permet pas de reconnaître les individus derrière les commandes:

«C'est un bon mécanisme pour se protéger» Johan Rochel, co-directeur du laboratoire Ethix.

«Tout simplement génial »

Sur le site de Galaxus, une page présente la campagne et les lecteurs sont sollicités pour donner leur avis. Une trentaine de commentaires ont été laissés et la majorité des personnes sont séduites:

«Tout simplement trop génial! Campagne TOP je me marre»

«Super divertissant! Une campagne cool avec une publicité rafraîchissante :)»

«La meilleure campagne publicitaire que j'ai vue depuis des années»

Une publicité tout simplement cool! Informatif et amusant 🤣

Dans le lot, deux lecteurs pointent néanmoins l'utilisation des données clients et s'interrogent. Le premier estime que «la campagne est passionnante du point de vue des données». Le second déclare:

«Il est inquiétant de voir tout ce que l'on peut obtenir à partir de données. Je trouve que la publication de données qui pourraient indiquer des crimes est critique, mais c'est intéressant. La Chine vous salue 👀.»