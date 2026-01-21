Le frère d'une star de «Gossip Girl» a failli mourir en Suisse

assez ensoleillé-4°
Kelly Rutherford et son frère, Anthony Giovanni Deane, lors de leur séjour à Saint-Moritz.

Alors que l'actrice Kelly Rutherford et Anthony Giovanni Deane profitaient d'un séjour rafraîchissant dans les montagnes helvétiques, le frère cadet de la star de la série Gossip Girl a été grièvement blessé sur les pistes. Après deux semaines en soins intensifs, il a détaillé les circonstances de son accident.
21.01.2026, 12:2621.01.2026, 12:26
Marine Brunner
Marine Brunner

Nul ne devrait skier le ventre vide. C'est un fait qu'Anthony Giovanni Deane ne risque pas d'oublier. Cette semaine, le designer de 52 ans s'est fendu d'un long post Instagram pour rassurer ses proches, après un très grave accident survenu le 2 janvier, sur le domaine skiable de Saint-Moritz, où le duo passait quelques jours.

Anthony Giovanni Deane est un mordu des Alpes suisses, comme en atteste cet autre cliché sur Instagram datant de 2023.

«Je ne m'étends généralement pas trop sur des sujets personnels sur Instagram, mais je sens venir une vague d'émotions, alors vous êtes prévenus», débute le créateur américain en légende de la publication.

«J'avais juste faim»

«J'ai eu un petit accident de ski le 2 janvier qui m'a valu 9 côtes cassées (11 fractures au total), une clavicule brisée actuellement maintenue par une plaque en titane + 9 vis, et un poumon gravement perforé avec hémorragie interne..», détaille-t-il, avant de conclure avec un trait d'humour: «Le genre d'accident qui gâche vraiment votre journée.»

Anthony Giovanni Deane a passé deux semaines en soins intensifs, après son accident.

«Je sais, je sais... La première question est de savoir quelle était la taille de l'arbre que j'ai percuté, mais non...», précise Anthony. «J'avais juste faim et j'ai pris une traversée imprudente pour rejoindre des amis au restaurant, et je me suis retrouvé dans un fossé glacé... Pas très sexy.»

«Après près de deux semaines en soins intensifs et trois opérations, Kell m'a soutenu dans des moments impossibles qui lui ont demandé beaucoup de force»
Anthony Giovanni Deane, sur Instagram

«Je sais que ce n'était pas facile d'être en première ligne et j'ai tellement de chance de t'avoir comme sœur et meilleure amie dans cette vie et, je l'espère, dans la prochaine. Je t'aime plus que tout au monde», adresse-t-il à Kelly Rutherford, qui a répondu en commentaire de sa publication: «Je t'aime tellement».

L'actrice est également connue pour avoir interprété Megan Lewis dans la série Melrose Place.

Kelly Rutherford, qui a incarné Lily van der Woodsen, la mère de Blake Lively dans la série à succès Gossip Girl, entre 2007 et 2012, est désormais une figure respectée du monde de la mode. Plus de 2 millions et demi d'adeptes suivent assidument ses publications sur Instagram, où elle partage ses looks et des citations littéraires.

image: kellyrutherford

Quant à son demi-frère, Anthony Giovanni Deane, après avoir débuté sa carrière comme styliste pour des publications comme Cosmopolitan et InStyle, il s'est tourné vers la décoration d'intérieur. Il travaille désormais au sein d'un célèbre showroom d'art et de design à Los Angeles.

En parlant de grave accident de ski...

Le jour où Charles a failli mourir sur ses skis en Suisse

Après son accident, qu'il décrit comme un «élément perturbateur», Anthony Giovanni Deane a d'ailleurs décidé d'apporter du changement dans sa vie: «Je skie depuis que je suis enfant et je n'ai jamais eu d'accident... J'ai donc décidé de faire en sorte que celui-ci compte.»

«Ce n'est pas très tendance de le dire, mais j'adore fumer depuis l'âge de 14 ans. Je vais profiter de cet événement imprévisible pour arrêter... C'est fou que cela ait suffi ;) Donc, si vous me voyez dehors et que je vous demande une cigarette, NE M'EN DONNEZ PAS», écrit-il.

Ils vivent comme dans «Gossip Girl»

«Je plaisante, je ne vous en demanderai pas, mais n'hésitez pas à me souffler un peu de fumée... c'est le moins que vous puissiez faire», conclut Anthony. Preuve que, malgré les côtes cassées, l'Américain n'a au moins pas perdu l'envie de rire - encore moins le sens de l'humour.

de Marine Brunner

Des aurores boréales ont illuminé la Suisse

Des aurores boréales ont illuminé la Suisse
Inspiré du Curling: le Curl’charlette.
Inspiré du Curling: le Curl’charlette.
Green Day va ouvrir le Super Bowl LX et ça ne va pas plaire à Trump
