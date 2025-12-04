ciel couvert
Ski

Ski: la RTS a testé 16 casques et ils ont tous le même défaut

Votre casque de ski ne vous protège pas autant que vous le pensez.
Prudence sur les pistes, car d'après ce test, votre casque ne fera pas de miracle.Image: Imago / Shutterstock, montage watson

Les casques de ski ont tous le même gros défaut

Un test réalisé par la RTS révèle que les casques de ski protègent mal au-delà de 20 km/h, alors que la majorité des skieurs dépassent largement cette vitesse sur les pistes.
04.12.2025

Alors que la vitesse moyenne des skieurs augmente sur les pistes d'après une analyse de la SUVA, un récent test réalisé à l'occasion de l'émission «A Bon Entendeur» de la RTS révèle que la protection offerte par les casques ne prémunit efficacement des collisions qu'à une vitesse maximale de 20km/h.

Il apparaît donc que les casques, malgré leur adoption massive (95% des skieurs), ne sont pas adaptés aux vitesses désormais atteintes par de nombreux pratiquants de sports de glisse.

Relayés par la RTS, les chiffres de la SUVA démontrent que 75% des skieurs dépassent les 50km/h sur les pistes, et 18% d'entre eux vont même jusqu'à 75km/h.

Une protection inadaptée aux pratiques modernes

Testés dans des conditions reproduisant des collisions à 50 km/h, aucun des seize modèles analysés, pourtant conformes aux normes actuelles et issus des principaux fabricants du marché, n’a réussi à limiter l'impact subi par la tête de façon satisfaisante. Fabien Breda, maître d’enseignement à la Haute école HEPIA à Genève, qui a réalisé le test pour la RTS, commente:

«A ces niveaux-là, on peut considérer que le choc serait létal»

Des spécialistes, dont Dominique Pioletti, professeur au sein du laboratoire de biomécanique en orthopédie de l’EPFL, appellent désormais à relever les normes d'exigences pour les casques, tant sur la vitesse que sur la prise en compte des chocs rotationnels, bien plus dangereux pour le cerveau. Il déclare à la RTS:

«Je ne pense pas qu’on arrivera à faire des casques efficaces jusqu’à 50 km/h. Je pense que la limite se situerait autour de 40 km/h.»
Des «abus» au Magic Pass secouent les stations suisses

En attendant une éventuelle évolution des exigences, le casque demeure malgré tout un équipement indispensable sur les pistes.

(ysc)

