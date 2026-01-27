ciel couvert
Des faux médecins extorquent de l'argent au téléphone.

ILLUSTRATION - 10.03.2021, Nordrhein-Westfalen, Essen: Eine ältere Dame nimmt in ihrer Wohnung ein Telefongespräch an. Trickbetrüger haben sich der Corona-Pandemie angepasst und nutzen die Angst der ä ...
Des escrocs se font passer pour des professionnels de la santé afin d'extorquer de l'argent.Image: DPA

Ces «médecins» dépouillent des Romands au téléphone

Faux policiers, faux employés de banque, faux professionnels de la santé: les escrocs continuent d’inventer de nouvelles histoires pour soutirer les économies de leurs victimes. La police appelle à la prudence.
27.01.2026, 15:0227.01.2026, 15:02
Kari Kälin / ch media

En l’espace d’une semaine depuis le début de l’année, la police cantonale vaudoise a enregistré 24 nouveaux cas d’escroquerie au téléphone. La moitié des tentatives ont échoué; le montant total du préjudice s’élève néanmoins à 73 000 francs. Dans un cas, les auteurs ont même réussi à soutirer 43 000 francs à une victime lausannoise.

De faux employés de banque extorquent 250 000 francs en Suisse

Les escrocs semblent avoir enrichi leur répertoire de bobards. Ils se font de plus en plus souvent passer pour du personnel de santé, comme l'a indiqué la police lundi. En 2025, 925 tentatives d'arnaque ont été recensées dans le canton de Vaud. Dans 257 cas, les malfaiteurs ont atteint leur but.

Appel à la vigilance

Les victimes sont le plus souvent des personnes âgées. Les escrocs leur demandent par exemple de remettre de l’argent à une prétendue personne de confiance, sous prétexte de le mettre en lieu sûr.

Face au succès persistant de cette arnaque, la police cantonale valaisanne a récemment lancé un avertissement insistant: «Aucun policier, aucun employé de banque, aucun technicien ne vous demandera des codes, des cartes bancaires, des bijoux ou de l’argent liquide. Aucune autorité officielle et aucun prestataire professionnel ne vous demandera de prendre le contrôle de votre ordinateur». (adapt. tam)

La police vaudoise met en garde contre une arnaque sur Facebook
Video: watson
