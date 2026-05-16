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Football: un supporter est décédé après le match entre Aarau et Yverdon

Aarau Fans im Fussball Challenge League Spiel zwischen dem FC Vaduz und dem FC Aarau, am Montag, 11. Mai 2026, im Rheinpark Stadion in Vaduz. (KEYSTONE/Gian Ehrenzeller)
Un supporter du FC Aarau est décédé lors du match des Argoviens face à Yverdon.Image: KEYSTONE

Un supporter décède après le match entre Aarau et Yverdon

Un homme d'une quarantaine d'années est décédé d'un infarctus lors du match entre le FC Aarau et Yverdon, comptant pour la dernière journée de Challenge League.
16.05.2026, 18:5916.05.2026, 18:59
Nadja Rohner / ch media

La soirée de vendredi devait être une fête, en Argovie. Le FC Aarau pouvait en effet valider sa promotion directe en Super League en cas de victoire face à Yverdon.

Elle s'est finalement transformée en drame, non pas pour des raisons sportives, même si le match nul 2-2 obligera les Argoviens à disputer un barrage face à GC, mais parce qu'une personne est décédée au Brügglifeld, comme l'a annoncé le FCA sur son site internet:

«Lors du match à domicile d’hier, une urgence médicale s’est produite dans les tribunes. Malgré des manœuvres de réanimation immédiatement entreprises, la personne est décédée plus tard dans la soirée à l’hôpital des suites de l’infarctus subi»
Le FC Vaduz est de retour en Super League cinq ans après

Aussi grande soit la déception liée à l'absence de promotion directe, cet événement remet donc les choses en perspective. Selon la police cantonale, il s’agissait d’un homme âgé d’une quarantaine d’années. L’incident se serait produit vers la fin de la seconde mi-temps dans la zone du secteur visiteurs, où se trouvaient majoritairement des supporters locaux.

Dans son communiqué, le FC Aarau adresse ses plus sincères condoléances aux proches et leur souhaite beaucoup de force dans cette période difficile.

(btr/az)

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