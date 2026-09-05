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Le Triathlon de Bâle veut une épreuve sur trois pays

Le Triathlon de Bâle, ici lors de sa première édition en 2024, attire de nombreux spectateurs sur les rives du Rhin.
Le Triathlon de Bâle, ici lors de sa première édition en 2024, attire de nombreux spectateurs sur les rives du Rhin.Image: CALVIN SIGG

Ce triathlon suisse prépare «une première mondiale»

Le 29 août, quelque 1 900 athlètes ont participé au Triathlon de Bâle. Il a affiché complet en deux semaines, et a de la suite dans les idées.
05.09.2026, 21:0405.09.2026, 21:04
Tobias Gfeller / ch media

Les places étaient très prisées. Après seulement deux semaines d'ouverture d'inscriptions, le Triathlon de Bâle – qui a eu lieu le samedi 29 août – affichait complet sur sa distance olympique, avec 1,5 kilomètre de natation, 40 kilomètres de vélo et 10 kilomètres de course à pied.

Nikos Wilczek, Jacques Louw et Alessio Pietra, qui ont lancé le Triathlon Basel il y a deux ans et organisent l'événement en coprésidence, rapportent:

«Nous avons affiché complet nettement plus vite encore que l'an dernier»

Un succès retentissant

700 personnes ont espéré en vain une place de départ sur liste d'attente. Autrement dit: pour sa troisième édition seulemement, le Triathlon de Bâle a connu le même essor que de nombreuses autres manifestations bien ancrées dans le paysage sportif suisse.

Repousser ses propres limites, souffrir ensemble avec des personnes partageant la même passion, la complexité des trois disciplines, les mois de préparation vécus comme un défi, ainsi que les réseaux sociaux, où de nombreux sportifs amateurs documentent eux-mêmes leur parcours jusqu'au jour J et le point culminant de l'épreuve sont autant de facteurs qui font la fascination de l'événement.

Screenshot
Le triathlon passe aussi devant la célèbre cathédrale de Bâle. image: instagram

Alessio Pietra en est convaincu: avec le triathlon, ils ont touché une corde sensible à Bâle:

«Nager dans le Rhin, faire du vélo en ville et courir le long du Rhin, c'est une véritable culture à Bâle»

Un classement spécial sur un pont

Environ 400 bénévoles, du nageur sauveteur aux personnes postées le long du parcours en passant par celles tenant les stands de ravitaillement, ont été mobilisées.

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Les trois coprésidents ont également imaginé une nouveauté pour cette édition. Dans le cadre du «Rose Bikes-Challenge», les participants qui ont parcouru le plus rapidement à vélo un tronçon de 200 mètres sur le pont de Wettstein ont été récompensés. Alessio Pietra explique:

«On peut terminer dernier au classement final et remporter tout de même le challenge»
Le triathlon passe par le pont de Wettstein, où un défi spécial sera organisé cette édition.
Le triathlon passe par le pont de Wettstein, où un défi spécial a été organisé cette édition.Image: CALVIN SIGG

Trois pays, un seul triathlon

Mais ce n'est pas la seule innovation que les responsables du Triathlon de Bâle ont en tête. Ils poursuivent la vision d'un triathlon trinational dans la région des Trois Frontières. Concrètement, ils souhaitent transformer le Triathlon de Bâle en un événement sur deux jours. Le samedi se déroulerait, comme actuellement, sur sol bâlois.

Le dimanche suivant, un triathlon sur la distance du semi-Ironman serait proposé à l'avenir. Il s'agirait de nager 1,9 kilomètre dans le Rhin près de Bâle, de parcourir 90 kilomètres à vélo sur territoire français, puis de courir 21,1 kilomètres depuis l'Allemagne jusqu'à Bâle. Jacques Louw se réjouit:

«A notre connaissance, ce triathlon trinational serait une première mondiale»
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Alessio Pietra abonde:

«Un triathlon traversant trois pays ferait sensation dans le monde entier»

(trad. ysc)

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