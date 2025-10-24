Il y a un truc qui cloche dans cette pub avec Odermatt
Marco Odermatt avec des lunettes? On a raté quelque chose? La star suisse du ski apparaît depuis peu dans une pub à la télévision pour des tests de la vue et des lunettes. Mais a-t-il lui-même réellement des problèmes avec ses yeux? Si oui, se serait-il par conséquent toujours montré avec des lentilles?
Odermatt se confie pour la première fois au sujet de ce spot publicitaire pour Visilab:
Odermatt veut faire passer un message important:
Son conseil: faites examiner vos yeux sans attendre.
Les lunettes, accessoire de mode, ou besoin?
Dans la pub, Odermatt se soumet effectivement à des tests oculaires. Mais on le voit aussi sortir de la boutique avec une nouvelle paire. «Les lunettes du clip ne servent pas seulement à corriger la vue», précise-t-on. En effet, toujours plus de personnes les portent comme un accessoire de mode.
Voilà qui soulève néanmoins plusieurs questions: à partir de quand est-il judicieux de contrôler régulièrement ses yeux? Est-ce qu’on les abîme en portant des lunettes trop tôt ou trop tard? Et que peut-on faire pour maintenir son acuité visuelle?
Voici le spot de pub en question:
Perte de champ visuel: les dangers qui guettent
Coup de fil à Pascal Hasler. Il préside la Société suisse d'ophtalmologie (SSO) et insiste particulièrement sur un point:
Cela vaut si vous ne voyez pas bien de près ou de loin. Ou si vous avez simplement besoin de nouvelles lunettes. Les personnes avec une bonne vue devraient passer un premier examen vers 40 ans. Puis tous les cinq ans environ et tous les deux à trois ans à partir de 55 ans. Et à partir de la retraite, chaque année ou tous les deux ans.
Mais rassurez-vous: ceux qui tardent à réagir et renoncent à porter des lunettes ou des lentilles n'ont rien à craindre, comme le précise Hasler:
Un entraînement bien particulier
Marco Odermatt intègre régulièrement des exercices oculaires à son entraînement. Comment procède-t-il concrètement? Il explique:
Avant une course, Odermatt s'échauffe les muscles des yeux. A droite, à gauche, en haut, en bas. «Je vise différents points et je les regarde consciemment».
Un exemple à suivre?
Et pour ceux qui ne sont pas champions de ski, quels exercices recommandent les ophtalmologues?
On peut néanmoins s'interroger sur les effets des écrans, devant lesquels jeunes et moins jeunes passent toujours plus de temps?
Dans la pub, Marco Odermatt porte des lunettes, même s'il n'en a pas besoin. Le président de la SSO y voit néanmoins une aubaine:
(Adaptation en français: Valentine Zenker)