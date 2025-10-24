Le skieur s'affiche dans une pub, lunettes sur le nez. Image: zvg

Il y a un truc qui cloche dans cette pub avec Odermatt

La photo est cocasse: un Marco Odermatt avec des lunettes qui promeut des tests de vue, alors qu'il voit parfaitement bien. Le skieur explique pourquoi il a décidé de faire de la pub pour Visilab.

Etienne Wuillemin / ch media

Marco Odermatt avec des lunettes? On a raté quelque chose? La star suisse du ski apparaît depuis peu dans une pub à la télévision pour des tests de la vue et des lunettes. Mais a-t-il lui-même réellement des problèmes avec ses yeux? Si oui, se serait-il par conséquent toujours montré avec des lentilles?

Odermatt se confie pour la première fois au sujet de ce spot publicitaire pour Visilab:

«Non, je n'ai pas besoin de lunettes. Pas encore. Mais cela peut aussi m'arriver un jour. Tous les membres de ma famille portent des lunettes ou des lentilles. Et je remarque déjà que ma vue change.»

Odermatt veut faire passer un message important:

«Mes yeux sont très précieux. J'effectue donc régulièrement des contrôles. Bien souvent, on ne remarque pas les changements, car ils surviennent petit à petit. Je ne veux rien laisser passer.»

Son conseil: faites examiner vos yeux sans attendre.

Marco Odermatt pense que sa vue se dégradera à l'avenir. Image: keystone

Les lunettes, accessoire de mode, ou besoin?

Dans la pub, Odermatt se soumet effectivement à des tests oculaires. Mais on le voit aussi sortir de la boutique avec une nouvelle paire. «Les lunettes du clip ne servent pas seulement à corriger la vue», précise-t-on. En effet, toujours plus de personnes les portent comme un accessoire de mode.

Voilà qui soulève néanmoins plusieurs questions: à partir de quand est-il judicieux de contrôler régulièrement ses yeux? Est-ce qu’on les abîme en portant des lunettes trop tôt ou trop tard? Et que peut-on faire pour maintenir son acuité visuelle?

Voici le spot de pub en question: Vidéo: watson

Perte de champ visuel: les dangers qui guettent

Coup de fil à Pascal Hasler. Il préside la Société suisse d'ophtalmologie (SSO) et insiste particulièrement sur un point:

«Si vous remarquez que quelque chose ne va pas, vous devez consulter. On ne se contentera pas de mesurer votre acuité visuelle, mais on examinera aussi vos yeux.»

Cela vaut si vous ne voyez pas bien de près ou de loin. Ou si vous avez simplement besoin de nouvelles lunettes. Les personnes avec une bonne vue devraient passer un premier examen vers 40 ans. Puis tous les cinq ans environ et tous les deux à trois ans à partir de 55 ans. Et à partir de la retraite, chaque année ou tous les deux ans.

Mais rassurez-vous: ceux qui tardent à réagir et renoncent à porter des lunettes ou des lentilles n'ont rien à craindre, comme le précise Hasler:

«L'œil ne subit aucun dommage, sauf chez les enfants de moins de 12 ans. Dans ce cas, il faut intervenir»

Un entraînement bien particulier

Marco Odermatt intègre régulièrement des exercices oculaires à son entraînement. Comment procède-t-il concrètement? Il explique:

«Par exemple, en faisant la mise au point le plus rapidement possible. Regarder et fixer des choses différentes avec l'œil droit et l'œil gauche.»

Avant une course, Odermatt s'échauffe les muscles des yeux. A droite, à gauche, en haut, en bas. «Je vise différents points et je les regarde consciemment».

Marco Odermatt travaille constamment sa vue. Image: Ascot Elite

Un exemple à suivre?

Et pour ceux qui ne sont pas champions de ski, quels exercices recommandent les ophtalmologues?

«Il en existe beaucoup, mais ce n'est pas nécessaire: l'œil constitue l'un des organes les mieux entraînés du corps humain. En fait, nous le stimulons tout le temps. Une personne saine n'a donc pas besoin d'exercices oculaires.» Pascal Hasler

On peut néanmoins s'interroger sur les effets des écrans, devant lesquels jeunes et moins jeunes passent toujours plus de temps?

«Le véritable problème ne vient pas des téléphones ou des tablettes, mais du fait qu'on les regarde constamment de près. Pendant l'enfance, cela provoque de la myopie. Voilà pourquoi il importe, surtout pour les enfants, de s'accorder régulièrement des pauses durant la lecture, idéalement toutes les 20 minutes. Et ce, spécialement pendant la phase de développement.» Pascal Hasler

Dans la pub, Marco Odermatt porte des lunettes, même s'il n'en a pas besoin. Le président de la SSO y voit néanmoins une aubaine:

«Je trouve formidable qu'un skieur comme lui sensibiliste à la santé occulaire»

