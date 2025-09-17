en partie ensoleillé17°
DE | FR
burger
Suisse
Marco Odermatt

Arnaque: une Romande a payé cher son amour pour Marco Odermatt

Une Valaisanne d&#039;une cinquantaine d&#039;années raconte à Blick s&#039;être fait piégée par un faux Marco Odermatt.
Une Valaisanne d'une cinquantaine d'années a témoigné auprès de Blick s'être fait piégée par un faux Marco Odermett, la star du ski suisse.image: watson/instagram

Cette Romande a payé cher son amour pour Marco Odermatt

Il semblerait que l'histoire de l'arnaque amoureuse d'Anne et du faux Brad Pitt, qui avait fait le buzz en janvier après un reportage dans l'émission «Sept à Huit» sur TF1, ait inspiré d'autres escrocs. Selon Blick, une Romande a fait les frais d'un «faux Marco Odermatt» au cours d'une arnaque aux sentiments savamment orchestrée.
17.09.2025, 12:0217.09.2025, 12:02

En février 2025, Corinne*, une travailleuse sociale valaisanne d'une cinquante d'années, s'est fendue d'un commentaire sur le compte Instagram de Marco Odermatt. Une «habitude» pour cette ancienne monitrice de ski, comme elle l'a raconté à nos confrères de Blick.

Elle pense que Brad Pitt l'aime et se fait dépouiller

Divorcée depuis plus de vingt ans, sans enfants, «isolée», Corinne traverse alors une «période personnelle difficile». Qui plus est, elle maîtrise mal les codes d’Internet - encore moins ceux de l’intelligence artificielle. Elle constitue la cible idéale pour les arnaqueurs aux sentiments qui pullulent sur le web.

En avril 2025, quelle n'est pas sa bonne surprise d'être contactée par le «champion», qui la remercie pour son soutien et se dit «heureux» de pouvoir la compter parmi ses fans.

«Il voulait en savoir plus: depuis quand j’étais fan, ce que je faisais, où j’habitais. On a échangé une trentaine de minutes»
Corinne, citée par Blick
Pourquoi tout le monde peut se faire avoir par le faux Brad Pitt

Fausses preuves à la chaîne

Corinne détaille ensuite au média les trésors d'habilité et de manipulation que déploiera le faux Marco au fil des semaines pour venir à bout de ses résistances. Pourquoi le compte Instagram avec lequel il lui écrit n'est pas certifié. Pourquoi il s'affiche publiquement avec une petite amie, Stella (une «couverture»). Il lui fait également parvenir une copie de sa prétendue carte d'identité.

Marco Odermatt et les stars du ski débarquent au cinéma

Sans oublier de la couvrir d'une avalanche de compliments et de mots d’amour. «Je ne me suis pas méfiée davantage», confie Corinne.

«Il me disait que j’étais belle, gentille. Qu’il était amoureux de moi»
Corinne, à Blick

Puis, c'est l'engrenage. Après qu'«Odi» lui propose d’acheter une carte VIP à 2000 francs, il affirme vouloir la rencontrer. Pour cela, Corinne doit l'aider à financer le déplacement, l’hôtel et la sécurité à hauteur de 5000 francs - avant qu'il ne renvoie ses ambitions à la baisse, face aux réticences de la Valaisanne. Elle trouvera finalement le moyen de le payer en carte-cadeaux, Steam ou Apple card.

En moins de trois mois, selon Blick, Corinne aura perdu 6500 francs, l’équivalent de ses économies. Sans jamais voir le vrai Marco Odermatt. De plus en plus méfiante, la Valaisanne finira par se tourner vers ChatGPT. Le verdict est sans appel: elle a bel et bien été victime d'une arnaque aux sentiments.

Lâchée par la justice suisse, elle retrouve son escroc Tinder

La Valaisanne a désormais trois mois pour réunir toutes les preuves et déposer plainte auprès du Ministère public. En attendant, elle affirme avoir été contactée par une autre star du ski suisse: un faux «Loïc Meillard» l'aurait d'ores et déjà invitée à Ushuaïa. (mbr)

L'actu en Suisse c'est par ici
Le Jura s'inquiète des «premiers licenciements» à cause de Trump
Le Jura s'inquiète des «premiers licenciements» à cause de Trump
L'affaire des 22 recrues tabassées remonte au Conseil fédéral
L'affaire des 22 recrues tabassées remonte au Conseil fédéral
de Sermîn Faki
Migros franchit un cap dans sa guerre contre Coop
Migros franchit un cap dans sa guerre contre Coop
de Fred Valet
Des vaches romandes sont victimes de Trump
Des vaches romandes sont victimes de Trump
de Stefan Bühler
Face au fiasco du F-35, cet expert à une solution «beaucoup moins chère»
5
Face au fiasco du F-35, cet expert à une solution «beaucoup moins chère»
Une «montagne de beurre» menace le marché laitier suisse
Une «montagne de beurre» menace le marché laitier suisse
de Stefan Bühler
Anne Hidalgo convoite un poste prestigieux en Suisse et ça agace
3
Anne Hidalgo convoite un poste prestigieux en Suisse et ça agace
de Antoine Menusier
Un phénomène météo méconnu a frappé Lausanne ce mardi
Un phénomène météo méconnu a frappé Lausanne ce mardi
de Sven Papaux
Thèmes
Les stars en vacances d'été
1 / 17
Les stars en vacances d'été
Les stars en vacances d'été
partager sur Facebookpartager sur X
Une vingtaine de personnes piégées tout en haut d’une attraction
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Il se passe un truc avec Ovomaltine chez Coop
2
Les ados suisses ont un problème d'hygiène inconnu il y a 20 ans
3
«C'est injuste»: ces étudiants étrangers de l'EPFL sont en colère
Guy Parmerlin signe l'accord de libre-échange avec le Mercosur
Le ministre de l'économie Guy Parmelin et les représentants des pays de l'AELE ont signé mardi à Rio de Janeiro l’accord de libre-échange avec les Etats du Mercosur.
Conclu début juillet après quatorze rondes de négociations, cet accord franchit une étape formelle. Il n'est pas exclu que le peuple ait à se prononcer.
L’article