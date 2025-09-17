Une Valaisanne d'une cinquantaine d'années a témoigné auprès de Blick s'être fait piégée par un faux Marco Odermett, la star du ski suisse. image: watson/instagram

Cette Romande a payé cher son amour pour Marco Odermatt

Il semblerait que l'histoire de l'arnaque amoureuse d'Anne et du faux Brad Pitt, qui avait fait le buzz en janvier après un reportage dans l'émission «Sept à Huit» sur TF1, ait inspiré d'autres escrocs. Selon Blick, une Romande a fait les frais d'un «faux Marco Odermatt» au cours d'une arnaque aux sentiments savamment orchestrée.

En février 2025, Corinne*, une travailleuse sociale valaisanne d'une cinquante d'années, s'est fendue d'un commentaire sur le compte Instagram de Marco Odermatt. Une «habitude» pour cette ancienne monitrice de ski, comme elle l'a raconté à nos confrères de Blick.

Divorcée depuis plus de vingt ans, sans enfants, «isolée», Corinne traverse alors une «période personnelle difficile». Qui plus est, elle maîtrise mal les codes d’Internet - encore moins ceux de l’intelligence artificielle. Elle constitue la cible idéale pour les arnaqueurs aux sentiments qui pullulent sur le web.



En avril 2025, quelle n'est pas sa bonne surprise d'être contactée par le «champion», qui la remercie pour son soutien et se dit «heureux» de pouvoir la compter parmi ses fans.

«Il voulait en savoir plus: depuis quand j’étais fan, ce que je faisais, où j’habitais. On a échangé une trentaine de minutes» Corinne, citée par Blick

Fausses preuves à la chaîne

Corinne détaille ensuite au média les trésors d'habilité et de manipulation que déploiera le faux Marco au fil des semaines pour venir à bout de ses résistances. Pourquoi le compte Instagram avec lequel il lui écrit n'est pas certifié. Pourquoi il s'affiche publiquement avec une petite amie, Stella (une «couverture»). Il lui fait également parvenir une copie de sa prétendue carte d'identité.

Sans oublier de la couvrir d'une avalanche de compliments et de mots d’amour. «Je ne me suis pas méfiée davantage», confie Corinne.

«Il me disait que j’étais belle, gentille. Qu’il était amoureux de moi» Corinne, à Blick

Puis, c'est l'engrenage. Après qu'«Odi» lui propose d’acheter une carte VIP à 2000 francs, il affirme vouloir la rencontrer. Pour cela, Corinne doit l'aider à financer le déplacement, l’hôtel et la sécurité à hauteur de 5000 francs - avant qu'il ne renvoie ses ambitions à la baisse, face aux réticences de la Valaisanne. Elle trouvera finalement le moyen de le payer en carte-cadeaux, Steam ou Apple card.



En moins de trois mois, selon Blick, Corinne aura perdu 6500 francs, l’équivalent de ses économies. Sans jamais voir le vrai Marco Odermatt. De plus en plus méfiante, la Valaisanne finira par se tourner vers ChatGPT. Le verdict est sans appel: elle a bel et bien été victime d'une arnaque aux sentiments.

La Valaisanne a désormais trois mois pour réunir toutes les preuves et déposer plainte auprès du Ministère public. En attendant, elle affirme avoir été contactée par une autre star du ski suisse: un faux «Loïc Meillard» l'aurait d'ores et déjà invitée à Ushuaïa. (mbr)