L'élue PLR Michèle Roullet au conseil municipal, la conseillère administrative socialiste Joëlle Bertossa, cheffe de la culture de la Ville de Genève. image: watson

Un courrier «anonyme» ravive la crise de la Comédie de Genève

La cheffe de la culture de la Ville de Genève, la socialiste Joëlle Bertossa, et l'élue libérale-radicale Michèle Roullet, s'affrontent à propos d'un courrier adressé courant septembre au conseil municipal avant un vote. La PLR va demander au Service des affaires communales du canton de se prononcer sur la légalité de cette lettre.

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Le texte est signé «La Commission du Personnel Comédie de Genève». De quoi parle-t-on? D’un courrier sans signature nominative. Il a été adressé au conseil municipal (législatif) de la ville de Genève avant un vote le 15 septembre sur un projet de délibération visant à instaurer un «triumvirat» à la tête de la Fondation d’art dramatique (FAD), l’organe de tutelle de la Comédie de Genève.

Une FAD à la gouvernance «obsolète» et «défaillante», selon un audit de la Cour des comptes du canton de Genève. Rendu public le 21 août, ce rapport s’inscrit dans le contexte de la crise frappant la plus grande scène théâtrale de Suisse romande depuis octobre 2025 et des accusations de «management toxique» portées contre sa directrice Séverine Chavrier, depuis licenciée par son employeur, la FAD, justement.

Les démarches entreprises par Séverine Chavrier, qui conteste ces accusations, pour empêcher sa mise à l’écart, ont échoué. Dans un projet de motion, la commission des arts et de la culture (CARTS) du conseil municipal, au terme de son rapport sur la crise de la Comédie de Genève, a demandé, en vain, la réintégration à son poste de Séverine Chavrier.

Démarche visant le pouvoir du président de la FAD

La rapporteuse du rapport de la CARTS, la PLR Michèle Roullet, fait partie des élus du conseil municipal ayant rédigé le projet de délibération en faveur d'un triumvirat, qui aurait privé de son pouvoir l’actuel président de la FAD, l’avocat Philippe Juvet, lequel a prononcé le licenciement de Séverine Chavrier. Michèle Roullet et les cosignataires du projet de délibération, tous PLR sauf un, UDC, en référaient à l’audit de la Cour des comptes pour appuyer leur requête, finalement rejetée par une majorité du conseil municipal.

Le courrier de la commission du personnel, qui représente les salariés de la Comédie de Genève, a-t-il pesé dans ce refus? Le jour même du vote, Michèle Roullet posait une question orale, où elle dénonçait le caractère «anonyme» de ce courrier.

«En nous transférant des courriels non signés, je vous rappelle qu’on viole les règlements de notre propre parlement» Michèle Roullet, PLR, séance du conseil municipal, 15 septembre 2026

Un précédent courrier anonyme en décembre 2025

A cette occasion, l’élue PLR rappelait qu’en décembre 2025, une «lettre ouverte» émanant des employés de la Comédie de Genève ne comportait déjà aucun nom. Hostile à Séverine Chavrier, la missive dénonçait «un management qui atteint notre intégrité». Etait indiqué, au bas de cette prise de position: «La commission du personnel dispose de la liste nominative (réd: desdits employés). Pour des raisons de protection, elle n’est pas communiquée en l’état de la situation à la Comédie.» Qui parlait alors au nom de la commission du personnel? La lettre ne mentionnait personne.

Dans sa question orale du 15 septembre adressée sans la nommer à la cheffe du département de la culture du conseil administratif (exécutif) de la Ville de Genève, la socialiste Joëlle Bertossa, Michèle Roullet demandait:

«Peut-on donc confirmer que les demandes qui sont adressées dans cette lettre anonyme émanent bien du personnel de la Comédie, car d’après des sources sûres, il n’y a pas eu d’assemblée des employés de la Comédie?» Michèle Roullet, PLR, séance du conseil municipal, 15 septembre 2026

L'étrange comparaison faite par Joëlle Bertossa

Le 16, Joëlle Bertossa répondait à la PLR lors d’une séance du conseil municipal – les deux femmes sont à couteaux tirés sur l’affaire de la Comédie de Genève.

«Alors, je voulais juste lui rappeler (réd: à Michèle Roullet) que j’étais surprise, car il y a, un peu, deux poids deux mesures. (…) Vous avez reçu, via le secrétariat du Conseil municipal, ce n’est pas le Conseil administratif qui vous envoie cela, c’est le secrétariat du municipal, également une lettre de la commission du personnel du Grand-Théâtre. Mais ça, visiblement, cela l’a moins étonnée!» Joëlle Bertossa, PS, séance du conseil municipal, 15 septembre 2026

Joëlle Bertossa mettait ici en parallèle le courriel de la commission du personnel de la Comédie de Genève, sans signature nominative, et un courrier adressé par la commission du personnel du Grand-Théâtre, la scène lyrique genevoise.

Sauf que la lettre de la commission du personnel du Grand-Théâtre comporte quatre signatures nominatives, quand celle de la commission du personnel de la Comédie de Genève n’en comprend aucune.



Jointe par watson, Michèle Roullet estime que «Madame Bertossa [lui a] répondu à côté»:

«Le problème que je soulevais dans ma question, ce n’était pas l’envoi d’une lettre, mais le fait qu’elle soit anonyme, la mention "commission du personnel" n’étant pas suffisante à mes yeux.» Michèle Roullet

Dans sa réponse, Joëlle Bertossa affirmait encore:

«J’ai vérifié les statuts de la commission du personnel, elle peut tout à fait décider de déposer une lettre au nom de tout le personnel, car justement, c’est précisément sa mission, peut-être que ça échappe au PLR, mais la mission d’une commission du personnel, comme la vôtre de mission, c’est de représenter, celles et ceux qui vous ont élus ou celles et ceux qui représentent le personnel donc l’entier du personnel de la Comédie.» Joëlle Bertossa, PS, séance du conseil municipal, 15 septembre 2026

Nous avons appelé le département de la culture de la Ville de Genève pour savoir si ladite commission avait consulté le personnel de la Comédie de Genève avant d’envoyer courant septembre son courrier au conseil municipal, lui recommandant de rejeter la proposition d’un triumvirat pour présider la FAD.

Le porte-parole de Joëlle Bertossa, Tim Fontolliet, nous a répondu:

«A ce sujet, la direction des ressources humaines de la Comédie de Genève nous a répondu par e-mail que le courrier de la commission du personnel adressé au conseil municipal avait été rédigé par les représentants du personnel, qui sont élus lors des assemblées générales des salariés de la Comédie.» Tim Fontolliet, porte-parole de Joëlle Bertossa

La direction répond pour les salariés

Il pourra paraître étonnant que la réponse fournie au département de la culture soit le fait de la direction des ressources humaines de la Comédie et non pas d’un ou d’une représentante des employés du théâtre. A notre connaissance, les noms des représentants de la commission du personnel de la Comédie de Genève ne sont pas publics.

De son côté, Michèle Roullet annonce à watson vouloir saisir le SAFCO, le Service des affaires communales, l'organisme cantonal genevois chargé du contrôle de la légalité et des finances des 45 communes genevoises.