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«Il devrait être en prison»: scène choquante en foot amateur

Une rencontre de football scolaire entre Brookings High School et Rapid City Central a dégénéré en violente altercation dans le Dakota du Sud.

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Lors d’un match de football scolaire disputé dans le Dakota du Sud, la rencontre entre les Brookings High School Bobcats et les Rapid City Central Cobblers a été marquée par une violente altercation entre plusieurs joueurs. L’incident s’est produit peu avant la pause, alors que Brookings menait 2-0.



Tout est parti d’un duel près de la ligne de touche. Après une chute, un joueur de Rapid City Central s’est relevé et s’en est pris à son adversaire, provoquant immédiatement l’intervention de plusieurs coéquipiers. La tension est alors montée d’un cran et une mêlée s’est formée pendant quelques secondes, avant que les arbitres et les membres des deux staffs ne parviennent à séparer les joueurs.



La scène en vidéo: Vidéo: watson

Les images de la scène ont rapidement circulé sur les réseaux sociaux, où la violence de l’échange a suscité de nombreuses réactions. Le joueur à l’origine de l’incident «devrait être en prison», a asséné un internaute, tandis qu'un autre a estimé que «des gens comme ça ne devraient plus jamais être autorisés sur un terrain de football». Le fauteur de troubles a quitté le terrain et la rencontre a ensuite pu reprendre.



Sur le plan sportif, Brookings a conservé son avantage et s’est finalement imposé 2-0. Mais le résultat a été largement éclipsé par cette échauffourée, qui pose une nouvelle fois la question du comportement et des sanctions dans le sport scolaire américain.



(jcz)