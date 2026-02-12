Les primes maladie ne sont pas un problème pour le budget d'une majorité de la population. Image: Imago / Keystone / Comparis, montage watson

La hausse des primes maladie pointe une «erreur» du système suisse

La hausse des primes maladie remue le débat politique en Suisse. Selon un nouveau sondage, une majorité de Suisses juge leur coût supportable. Pourtant, des inégalités régionales et sociales persistent.

La hausse des primes d’assurance maladie divise le monde politique suisse. Certains revendiquent notamment un plafonnement des charges. Mais une enquête de Comparis révèle que 59% des ménages suisses jugent ces dernières supportables. Un tiers des assurés bénéficie en outre de réductions cantonales.

Parallèlement, le Parti socialiste a décidé le 25 octobre 2025 de lancer une initiative pour lier les primes au revenu. Felix Schneuwly, expert Assurance maladie chez Comparis, observe:

«Les personnes qui bénéficient de réductions de primes et celles dont la situation est aisée ne souffrent pas de la charge des primes»

«En Suisse romande et au Tessin, les personnes assurées sont plus nombreuses à souffrir de primes élevées. Moins de personnes réalisent des économies grâce au modèle du médecin de famille.»

Des disparités entre régions et groupes d'âge

En Suisse alémanique, 63% des assurés intègrent les primes dans leur budget sans difficulté, contre 51% en Suisse romande et 40% au Tessin.

Les personnes âgées (56 ans et plus) sont les moins touchées (64% ne rencontrent aucun problème), devant les 36-55 ans (58%) et les 18-35 ans (55%). Les couples (66%) et les ménages aux revenus moyens (59%) à élevés (78%) rencontrent aussi moins de difficultés.

Des réductions aussi pour les hauts revenus

32% des personnes interrogées bénéficient de réductions cantonales, dont 57% sont des ménages gagnant ≤4000 francs par mois et 30% sont situés entre 4000 et 8000 francs mensuels.

Même 20% des ménages aisés (>8000 francs) en profitent. Felix Schneuwly analyse:

«Il est logique que les familles avec enfants bénéficient de réductions de primes, même avec un revenu de 8000 francs par mois.»

Les réductions cantonales sont également plus répandues chez les jeunes (18-35 ans: 36%) et les ménages avec enfants (42%). C'est davantage que les plus de 56 ans (26%) ou que les foyers sans enfants (27%). Schneuwly estime:

«Le revenu imposable étant déterminant pour les réductions de primes, la question se pose de savoir si les incitations financières au travail à temps partiel ne sont pas trop importantes pour la jeune classe moyenne.»

«Les personnes qui travaillent à plein temps, mais qui ne parviennent pas à joindre les deux bouts sans aide de l’Etat doivent être soutenues. Le fait que les personnes travaillant à temps partiel, bénéficiant de réductions aient plus d’argent dans leur portefeuille est une erreur systémique de notre Etat-providence.»

L'étude Comparis révèle également que 9% des personnes interrogées ne paient pas elles-mêmes leurs primes.

Les réductions non cantonales, quant à elles, touchent davantage les bas revenus (≤4000 francs: 23%) et les peu ou moyennement qualifiés (10%), contre 3% pour les revenus de plus de 8000 francs et 7% pour les personnes hautement qualifiées.

Les Romands ont plus de peine en Suisse

16% des assurés peinent souvent à payer leurs primes, avec une surreprésentation en Suisse romande (21%) contre 14% en Suisse alémanique.

Les personnes seules (21%) sont également plus en difficulté que les couples (15%) et les ménages de plus de deux personnes (également 15%).

Malgré les aides, ce sont les bas revenus de ≤4000 francs (29%) qui ont le plus de peine à payer leurs primes, suivis des revenus intermédiaires (17%) et des hauts revenus de plus de 8000 francs (9%). Felix Schneuwly conclut:

«Les réductions de primes ne résolvent pas tous les problèmes financiers des bas revenus. Avec les loyers élevés, la charge financière des parents célibataires est particulièrement lourde.»

