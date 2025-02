Les habitudes d'achats en ligne des Suisses évoluent. D'après une analyse de Digitec Galaxus, en 2024, la période la plus prisée pour les commandes se situe après le travail: 7,2% de toutes les commandes ont été passées entre 21h et 22h. Il y a quelques années seulement, les statistiques étaient bien différentes. En 2020, les gens préféraient commander leurs batteries et écouteurs pendant les heures de travail, avant la pause déjeuner et avant la fin de la journée.

Image: Moment RF

Drogue et mafia: un «grand danger» menace le Valais

Coup de filet inédit en Valais: 30 personnes impliquées dans un vaste trafic de drogue ont été arrêtées à Sierre. Le commandant de la police cantonale compare la situation avec ce qui se passe dans les banlieues françaises.

La police cantonale valaisanne a démantelé un réseau de drogue qui sévissait à Sierre depuis plus de trois ans. Une trentaine de personnes ont été arrêtées après un an et demi d'enquête, ont indiqué les autorités mardi. Elles ont contribué au trafic de plus de deux kilos de cocaïne et d'une demi-tonne de haschisch. Pour des chiffres d'affaires de respectivement 175 000 et quatre millions de francs. Il s'agit d'un nouveau record pour les produits cannabiques dans le canton.