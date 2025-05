Plus de 36 000 mariages ont été célébrés l'année dernière en Suisse. Image: shutterstock, montage watson

Voici les jours les plus populaires pour se marier en Suisse

Les dates porte-bonheur sont particulièrement appréciées par les couples en voie de se marier. Mais quels sont les jours de l'année qui sont les plus prisés en Suisse? Notre analyse met au jour les grands favoris.

Les chiffres porte-bonheur et la symbolique de la date sont toujours aussi importants en Suisse. C'est en tout cas ce que pensent les couples qui se disent «oui» chaque année. La date, loin d'être sans importance, s'affiche éternellement sur le certificat de mariage ou sur la bague, raison de plus pour faire un choix porteur de sens.

L'unicité des dates à répétition séduit

Parmi les dates en vogue, on retrouve celles dont les chiffres sont répétés, comme le 11/11/11 par exemple. D'une manière générale, les dates particulièrement faciles à retenir sont souvent considérées comme des choix de premier ordre.

Cette année, pour les couples qui préfèrent les combinaisons de chiffres répétés, le mois de mai se prête particulièrement bien au plus beau jour de leur vie: après le 2.5.25 et le 5.5.25, c'est maintenant le 25.5.25 qui vient de s'achever. Constaterons-nous alors un nouveau record de mariages en ce mois de mai?

Pour le savoir, nous devrons attendre l'année prochaine et les résultats de l'Office fédéral de la statistique (OFS) en la matière. En revanche, un simple regard sur le passé montre que les couples ont toujours apprécié les dates en miroir ou à répétition depuis la fin des années 80.

Les dates de mariage les plus populaires depuis 1969

L'OFS dresse la liste de tous les mariages célébrés en Suisse depuis 1969 et enregistre chacune de leurs dates. Depuis le début des statistiques, six jours se détachent amplement du lot, et ce sont tous des jours de fête au sens large du terme.

Un jour surplombe en revanche tous les autres, et jamais autant de couples ne se sont mariés en Suisse que le 9 septembre 1999. Ce jour-là, c'est au total 2 496 mariages qui ont été célébrés dans le pays. Par comparaison, pour un jour moyen, le nombre de mariages s'élève seulement à 109.

Le deuxième jour le plus populaire a été le 8.8.1988, avec 1 954 mariages. Le fait qu'un autre 8 août, le 8.8.2008, se trouve sur le podium n'est pas un hasard. Après tout, le 8 est considéré comme un chiffre porte-bonheur dans de nombreuses cultures. Ce qui est étrange, c'est que, dans les années 70, les dates répétées ne semblaient pas encore avoir la cote. Les données du 7 juillet 1977 ne montrent en tout cas pas d'augmentation notable, et seuls 496 couples ont officialisé leur union ce jour-là.

Dates et saisons pèsent dans la balance

Outre la date, la saison joue également un rôle décisif dans le choix du jour du mariage. Ainsi, la date du 12.12.2012, avec ses 955 mariages, n'a même pas réussi à se hisser dans le top 50 des jours de mariage les plus populaires depuis 1969. Le dernier jour comportant une quantité importante de répétitions, soit le 22.2.2022, a quant à lui fait encore pire, avec 652 couples mariés, soit la 552e place du classement.

D'une manière générale, les mariages en dates répétées semblent avoir perdu de leur popularité ces dernières années. Le dernier chamboulement dans le classement n'a eu lieu que le 7 juillet 2017.

Les jours de mariage les plus populaires de l'année

L'analyse des dates de mariage les plus populaires dans le calendrier annuel montre que les dates avec un chiffre identique dans le jour et le mois sont effectivement plus souvent choisies que la moyenne, comme le met en évidence le tableau ci-dessous. Par exemple, le 8 août et le 9 septembre sont des jours qui se distinguent clairement avec plus de 14 000 mariages chacun depuis 1969. La Saint-Valentin est également sans surprise plus populaire que la moyenne des autres jours de l'hiver.

A titre de comparaison, moins de 200 couples se sont mariés le 1er janvier (197) depuis le début du comptage. Les deux jours de Noël sont également peu populaires (112 mariages le 25 décembre et 420 le 26 décembre). Le 29 février, qui n'a été célébré que 13 fois au cours de ces 55 années (années bissextiles), a tout de même donné lieu à 1 863 mariages, certainement grâce à son statut rare.

Il n'est pas surprenant que la «haute saison» des mariages se situe pendant les mois les plus chauds. Les mois les plus populaires sont mai et août. Il est logique que les vacances d'été soient plutôt évitées pour un mariage en raison des absences fréquentes des invités potentiels. Ce qui est plus intéressant en revanche, c'est que de nombreux couples évitent manifestement le 13 de chaque mois.

Il n'a pas été possible de déterminer pourquoi le 14 août se démarque. Selon toute vraisemblance, le 15 août a généralement voulu être évité. En effet, après le 1er et le 2 août, le 15 est le troisième jour d'août où il y a eu le moins de mariages.

Les jours de mariage les plus populaires de la semaine

En ce qui concerne les jours de la semaine, il y a un grand gagnant: presque deux tiers des mariages sont célébrés le vendredi. Cela s'explique probablement par le fait que la plupart des bureaux d'Etat civil sont ouverts le vendredi et que, le week-end, la fête de mariage proprement dite peut se dérouler sans l'encombrement des semaines de travail.

Le dimanche est de loin le jour où l'on se marie le moins. Seuls 5 865 mariages ont eu lieu le dernier jour de la semaine au cours des 55 dernières années. C'est probablement la raison pour laquelle le 25.05.2025, c'est-à-dire dimanche passé, n'arrivera pas en tête de la liste des jours de mariage les plus populaires, malgré une suite de chiffres répétés.