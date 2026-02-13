en partie ensoleillé
Retraité poussé sous un train CFF: un suspect arrêté

CFF: un retraité poussé sur les rails à la gare de Granges Nord (image d&#039;archives).
Les faits étaient survenus en gare de Granges Nord, dans le canton de Soleure (image d'archives).Image: Hans-Rudolf Berner/Wikimedia Commons

Poussé sur les rails par un inconnu, un senior avait été grièvement blessé à Granges (SO) dimanche dernier. La police indique avoir mis la main sur un suspect.
13.02.2026, 16:3613.02.2026, 16:36

La police soleuroise a arrêté un Allemand âgé de 56 ans, soupçonné d'avoir poussé sous un train un retraité, dimanche dernier en gare de Granges (SO). Ce dernier avait été héliporté à l'hôpital avec de graves blessures.

Le travail des enquêteurs a permis d'arrêter le suspect, indique la police soleuroise vendredi. Dimanche dernier, ce dernier aurait poussé le retraité sur une voie ferroviaire depuis un quai au moment où un train entrait en gare.

La victime de l'agression a été grièvement blessée aux jambes. Avant de s'en prendre à lui, le suspect lui avait demandé de l'argent ainsi qu'à d'autres personnes. (jzs/ats)

