Accident ou geste délibéré? La justice s'empare de l'incendie de Lausanne

Le Ministère public vaudois aurait ouvert une enquête pénale après l'incendie de dimanche soir en gare de Lausanne. Un engin pyrotechnique lancé depuis un train de supporters du Servette FC serait de fait en cause.



Le Parquet vaudois aurait déjà ouvert ce lundi un dossier pénal concernant l'incendie survenu dimanche soir en gare de Lausanne, qui paralyse le trafic ferroviaire sur l'arc lémanique depuis le moment des faits ou dimanche soir, affirme 20 minutes.

Les infractions envisagées seraient lourdes: incendie intentionnel, dommage à la propriété et entrave aux services d'intérêt général. Un procureur de la Division des affaires spéciales piloterait l'enquête, selon notre confrère.

Selon la police cantonale vaudoise, qui confirme les informations communiquées par les CFF, «un engin pyrotechnique probablement utilisé par des supporters genevois lors du départ du train spécial serait à l'origine de l'incendie». Les fans du Servette rentraient chez eux après le derby contre le Lausanne-Sport. Environ 750 personnes se trouvaient à bord du convoi à l'aller.

Accident ou geste délibéré?

L'enquête devra identifier les auteurs potentiels, une tâche difficile vu l'affluence dans le train. Lundi soir, aucune interpellation n'avait eu lieu, toujours selon 20 minutes.

Les circonstances exactes restent floues à ce jour. Selon un proche du mouvement ultra servettien, interrogé par notre confrère, un ou plusieurs membres auraient «laissé tomber une torche depuis le train lors du départ», ce qui pourrait suggérer un accident. Ces informations n'ont cependant pas pu être vérifiées de manière indépendante. L'enquête déterminera si le geste était intentionnel ou non.



Mais les CFF notaient lundi matin que «d'après le personnel de bord, d'autres engins pyrotechniques auraient été utilisés. Il a réagi rapidement pour les faire éteindre».

Malgré l'incident, les CFF n'envisagent pas de supprimer les trains spéciaux pour supporters. «Nous sommes obligés de transporter les supporters, explique le porte-parole Jean-Philippe Schmidt dans les colonnes du média suisse. Nous préférons les canaliser et éviter les contacts avec les voyageurs ordinaires».

