ciel couvert
DE | FR
burger
Suisse
Météo

Neige: la Suisse face à un danger critique d'avalanches

La Suisse face à un danger critique d'avalanches

La neige fraîche et la tempête provoquent des avalanches spontanées au Nord des Alpes et en Valais, en particulier dans les stations. Certaines coulées pourraient atteindre une taille considérable.
16.02.2026, 10:5216.02.2026, 10:58

La situation avalancheuse en Suisse devrait rester critique jusqu'à mercredi. Selon les informations communiquées lundi par l'Institut pour l'étude de la neige (WSL), les avalanches spontanées et de grande taille pourraient se produire au Nord des Alpes et en Valais.

Selon le dernier bulletin, de nombreuses avalanches pourraient se produire, en particulier dans les stations alpines de sports d'hiver. En dehors des pistes sécurisées, les conditions d'enneigement sont dangereuses. Certaines voies de circulation exposées sont également menacées.

Avalanches en Valais: un village doit évacuer

La neige fraîche et la tempête ont entraîné la formation de nombreuses congères au nord des Alpes et en Valais. Dans la neige fraîche et les congères, les avalanches peuvent être facilement déclenchées voire se produire spontanément, indique le bulletin. Si des couches de neige plus profondes sont emportées, les avalanches peuvent atteindre une taille considérable.

Danger d&#039;avalanches suisse
Situation des dangers d'avalanche lundi. Image: Météo Suisse

Il continue de neiger abondamment

D'importantes avalanches sont attendues principalement sur la crête nord des Alpes et en Valais. Lundi matin, une avalanche s'est déjà produite près de Goppenstein (VS), entraînant une interruption du trafic ferroviaire sur la ligne entre Brigue (VS) et Frutigen (BE).

Des avalanches de taille moyenne à importante pourraient également se produire dans les Grisons et au Tessin. Dans la nuit de dimanche à lundi, la limite des chutes de neige s'est relevée pour se situer à 1000 mètres environ lundi.

Un train déraille après une avalanche en Valais: des blessés

Il continue de neiger abondamment au Nord des Alpes et en Valais. Le Tessin a lui été un peu moins enneigé. À noter également que les vents sont modérés à tempétueux.

Accalmie dès mardi soir

L'Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage (WSL) prévoit que le danger d'avalanche continuera d'augmenter mardi. Le niveau de danger 4 (fort) devrait s'étendre à l'ensemble du canton des Grisons.

Au nord de la crête alpine et en Valais, de grandes avalanches devraient encore être possibles mardi. Des avalanches moyennes à grandes pourraient se produire dans les Grisons.

L'hiver revient en Suisse

Selon le bulletin, les précipitations devraient s'atténuer mardi soir. Le danger d'avalanche devrait donc diminuer quelque peu mercredi, mais demeurer marqué. (jzs/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Son excès de vitesse d'1 km/h dans le Jura va lui coûter 2600 francs
Son excès de vitesse d'1 km/h dans le Jura va lui coûter 2600 francs
Les CFF galèrent sur cet axe international très prisé
Les CFF galèrent sur cet axe international très prisé
de Stefan Ehrbar
Les arguments qui ont sauvé Jessica Moretti de la détention
Les arguments qui ont sauvé Jessica Moretti de la détention
Pourquoi cette ex-élue Verte romande a échappé aux pénalités du chômage
1
Pourquoi cette ex-élue Verte romande a échappé aux pénalités du chômage
de Andreas Maurer
Les hangars du F-35 vont coûter plus cher que prévu à l'armée suisse
Les hangars du F-35 vont coûter plus cher que prévu à l'armée suisse
Thèmes
Cet Allemand détient la plus grand collection de boules à neige au monde
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Un snowboardeur meurt dans une avalanche près de Davos
Un Suisse de 38 ans a perdu la vie dans une avalanche qui s'est déclenchée dimanche dernier dans le domaine skiable de Parsenn (GR).
Un snowboardeur de 38 ans a été enseveli et tué par une avalanche dimanche après-midi à Davos (GR). Le Suisse évoluait hors des pistes en compagnie d’une autre personne.
L’article