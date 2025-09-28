en partie ensoleillé17°
DE | FR
burger
Suisse
Suisse romande

Colline du Mormont (VD): le contre-projet plutôt que l'initiative

Holcim pourra exploiter le Mormont jusqu’en 2060 (sous ces conditions)

Le Mormont ne sera pas sanctuarisé dans la Constitution vaudoise, mais une loi spéciale fixe désormais les règles de son exploitation.
28.09.2025, 16:1128.09.2025, 16:23
Une vue aerienne de la carriere du Mormont exploitee par le cimentier Holcim le mardi 16 septembre 2025 entre les communes d&#039;Eclepens et de La Sarraz dans le canton de Vaud. Dimanche 28 septembre ...
Vue de la carrière exploitée par le cimentier Holcim entre les communes d'Eclepens et de La Sarraz, dans le canton de Vaud.Keystone

L'initiative «Sauvons le Mormont» a échoué dans les urnes. La colline vaudoise exploitée par Holcim ne sera pas protégée dans la Constitution cantonale, mais dans la loi. A l'inverse, le principe d'économie circulaire fait, lui, son entrée dans le texte suprême.

En privilégiant une protection légale (comme la Venoge) plutôt que constitutionnelle (comme Lavaux), la population s'est ralliée dimanche au contre-projet du Conseil d'État. Le peuple a donc enterré une initiative lancée en 2022 dans la foulée de la ZAD du Mormont.

Notre direct en marge de ce dimanche de votations:

En direct
Le conseil fédéral commente les résultats

Le contre-projet a été très largement accepté à 70,58%, tandis que l'initiative, elle, n'a été soutenue que par 39,82% des votants. Le taux de participation s'est élevé à 45,96%. À noter que la commune de Lausanne a voté en faveur de l'initiative (oui à 56,67%).

Pour le Conseil d'Etat, la protection du Mormont dans la loi est plus adaptée, notamment, car elle permet d'entrer davantage dans les détails. Cette loi «Mormont», entrée en vigueur en juin déjà, permet aussi de se conformer à un arrêt de 2023 du Tribunal fédéral. Celui-ci a autorisé la poursuite de l'exploitation par Holcim sur un périmètre précis et jusqu'à l'horizon 2060. Le site devra ensuite être comblé.

Alternative au ciment

Un autre volet de l'initiative prônait la recherche d'alternatives au ciment (nécessaire à la fabrication du béton), comme Holcim en produit à Eclepens. À cette question, le contre-projet du Conseil d'Etat a proposé une approche plus globale, pas uniquement focalisée sur la construction. Il s'agit ainsi d'inscrire, dans la Constitution cette fois-ci, le principe d'économie circulaire.

On en avait parlé 👇🏻

ZAD du Mormont: cinq des sept jugements passeront en appel

Une telle démarche, déjà entreprise dans le canton de Zurich, vise à inciter l'État et les communes à créer des conditions favorables pour réduire la production de déchets, mais aussi à promouvoir la réutilisation, la réparation et le recyclage.

Sans grande surprise

L'acceptation du contre-projet ne constitue pas une surprise, sachant que l'initiative n'était plus défendue que par la gauche radicale et des associations environnementales. Hormis l'UDC, les principaux partis du canton soutenaient le contre-projet du Conseil d'État, lequel avait aussi été largement soutenu par le Grand Conseil.

Même les Vert-e-s, pourtant à l'origine de l'initiative, plébiscitaient le contre-projet et s'étaient contentés de laisser la liberté de vote sur l'initiative. (ats)

Plus de politique suisse
Pourquoi la politique suisse va entrer en ébullition cet automne
Pourquoi la politique suisse va entrer en ébullition cet automne
de Peter Blunschi
Un tiers des Suisses veulent interdire les partis qu'ils détestent
8
Un tiers des Suisses veulent interdire les partis qu'ils détestent
de Alexandre Cudré
Suisse: voici qui a le plus dépensé en 2024 pour influencer les votations
1
Suisse: voici qui a le plus dépensé en 2024 pour influencer les votations
de Lea Hartmann
L’identité numérique change de visage pour convaincre les Suisses
2
L’identité numérique change de visage pour convaincre les Suisses
de Alexandre Cudré
Thèmes
- Voici la tentative de record du monde la plus chaotique
Video: instagram
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Un bus Migros crée l'émoi dans ce village romand
2
Les Suisses restent le deuxième peuple le plus riche du monde
3
Attention à ces changements de loi en octobre
Bourse: Les valeurs pharma résistent aux taxes de Trump
Les valeurs du secteur pharmaceutique à la Bourse suisse ont pour la plupart fait preuve de résistance à la décision du président américain d'appliquer des droits de douane de 100% sur les produits pharmaceutiques. Les analystes s'attendent à un renforcement des investissements aux Etats-Unis pour les entreprises concernées.
La plupart des sociétés du secteur a fait bonne figure. La nominative Novartis a ainsi clôturé la séance en hausse de 0,4% à 98,40 francs, le géant des génériques et biosimilaires Sandoz a pris 0,8% à 46,74 francs, le sous-traitant Lonza a gagné 0,8% à 522,20 francs et le spécialiste de consommables ophtalmiques Alcon a progressé de 0,2% à 58,94 francs.
L’article