Un motard roule sur une route de campagne avec une moto 125cm³. Image: Keystone

En Suisse, l'âge minimum de 16 ans pourrait disparaître pour les motos

La Suisse s’est alignée sur l’Union européenne et a abaissé l’âge minimum requis pour conduire des motos de 125cm³ à 16 ans. Mais face à la hausse des accidents, le Conseil fédéral reconsidère ce choix.

Kari Kälin / ch media

Depuis 2021, les jeunes peuvent enfourcher une 125cm³ dès 16 ans, au lieu de 18 auparavant. Ces motocycles ont une accélération relativement bonne et sont autorisés sur l’autoroute.

Une décision qui, déjà à l’époque, ne laissait pas le gouvernement totalement serein. Pour compenser, il avait imposé davantage de pratique: douze heures de formation obligatoire au lieu de huit.

Un constat négatif qui fait réfléchir

Mais l’analyse publiée en mars dernier par l’Office fédéral des routes (Ofrou) laisse penser que ces mesures n’ont pas suffi. Entre 2021 et 2023, on a recensé en moyenne 139 jeunes motards de 16 et 17 ans grièvement blessés chaque année, contre seulement 66 entre 2014 et 2020. Même tendance pour les décès: 11 depuis l’introduction de la nouvelle règle, contre 10 auparavant. Les raisons sont généralement un excès de vitesse ou des distractions au guidon.

Face à cette évolution inquiétante, le débat sur la limite d’âge a pris un nouveau tournant. Des élus de tout l’échiquier politique demandent désormais que le Conseil fédéral relève à nouveau l’âge minimum à 18 ans. Le département du ministre des Transports, Albert Rösti, étudie actuellement cette option.

C’est ce qui ressort des réponses aux interventions du conseiller national Michael Töngi (Verts, LU) et de la conseillère nationale Nina Fehr Düsel (UDC, ZH). Le gouvernement n’exclut pas non plus d’allonger la durée de la formation obligatoire. Une proposition de révision devrait être mise en consultation d’ici deux ans.

Des lacunes dans la gestion des risques

Le bureau de prévention des accidents (BPA) réclame, lui aussi, que la limite d’âge pour les 125cm³ repasse à 18 ans. L’organisme rappelle que les données des études sont claires: les adolescents gèrent moins bien les risques. Ils ont peu d’expérience, sous-estiment les dangers et se surestiment facilement.

Le débat survient alors que le nombre global de morts sur les routes du pays est légèrement en hausse (250 l’an dernier). Le BPA a tiré la sonnette d’alarme récemment, réclamant davantage de contrôles de vitesse et d’alcoolémie.

De son côté, la Confédération maintient son objectif stratégique: réduire le nombre de victimes de la route à 100 d’ici 2030. Elle mise notamment sur de meilleurs systèmes d’assistance à la conduite et sur des infrastructures cyclables plus sûres.

Traduit et adapté de l'allemand par Léon Dietrich