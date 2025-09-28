ciel couvert13°
DE | FR
burger
Suisse
En direct

++EN DIRECT++ Votations 28 septembre: résultats et réactions

La Suisse vote: suivez les résultats et les réactions minute par minute
Image: watson/agences
En direct

Premières tendances des votations et une surprise

Deux objets de vote sont soumis, ce 28 septembre, aux Suisses: la suppression de la valeur locative et la loi sur l'identité numérique: résultats et réactions en direct.
28.09.2025, 12:0128.09.2025, 12:43
Team watson
Team watson
  • 🆔 Identité numérique (e-ID): les Suisses devaient dire s’ils voulaient une identité électronique officielle, gérée par l’Etat. 👉 Pour en savoir plus.
    Pas de tendance selon gfs.bern.
  • 🏠 Valeur locative: le peuple votait sur la suppression de cet impôt touchant les propriétaires de résidences principales et secondaires. 👉 Pour savoir qui gagnera ou perdra en cas de oui.
    Première tendance: oui, selon gfs.bern.

Tout sur les résultats 👇

La Suisse vote: les résultats de dimanche dans le détail
L'actu en Suisse c'est par ici
Le Jura s'inquiète des «premiers licenciements» à cause de Trump
Le Jura s'inquiète des «premiers licenciements» à cause de Trump
L'affaire des 22 recrues tabassées remonte au Conseil fédéral
L'affaire des 22 recrues tabassées remonte au Conseil fédéral
de Sermîn Faki
Migros franchit un cap dans sa guerre contre Coop
Migros franchit un cap dans sa guerre contre Coop
de Fred Valet
Des vaches romandes sont victimes de Trump
Des vaches romandes sont victimes de Trump
de Stefan Bühler
Face au fiasco du F-35, cet expert à une solution «beaucoup moins chère»
5
Face au fiasco du F-35, cet expert à une solution «beaucoup moins chère»
Une «montagne de beurre» menace le marché laitier suisse
Une «montagne de beurre» menace le marché laitier suisse
de Stefan Bühler
Anne Hidalgo convoite un poste prestigieux en Suisse et ça agace
3
Anne Hidalgo convoite un poste prestigieux en Suisse et ça agace
de Antoine Menusier
Un phénomène météo méconnu a frappé Lausanne ce mardi
Un phénomène météo méconnu a frappé Lausanne ce mardi
de Sven Papaux
Thèmes
On avait une très bonne raison d'aller voir des alpagas
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Un bus Migros crée l'émoi dans ce village romand
2
Les Suisses restent le deuxième peuple le plus riche du monde
3
Attention à ces changements de loi en octobre
«Il a craché pour montrer qu'il était le chef»
Doux comme un nuage et parfois boudeur, l’alpaga a droit à sa journée internationale ce 26 septembre. Entre laine de luxe et petits crachats bien placés, ce cousin du lama n’a pas fini de nous surprendre.
Chaque 26 septembre, les alpagas ont droit à leur journée internationale. Une occasion insolite, mais bien réelle, qui nous a donné envie d’aller à leur rencontre. Après tout, qui peut résister à ces boules de poils aux grands yeux curieux?
L’article