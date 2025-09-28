La Suisse vote: suivez les résultats et les réactions minute par minute

Image: watson/agences

Premières tendances des votations et une surprise

Deux objets de vote sont soumis, ce 28 septembre, aux Suisses: la suppression de la valeur locative et la loi sur l'identité numérique: résultats et réactions en direct.

🆔 Identité numérique (e-ID): les Suisses devaient dire s’ils voulaient une identité électronique officielle, gérée par l’Etat. 👉 Pour en savoir plus.

Pas de tendance selon gfs.bern.

🏠 Valeur locative: le peuple votait sur la suppression de cet impôt touchant les propriétaires de résidences principales et secondaires. 👉 Pour savoir qui gagnera ou perdra en cas de oui.

Première tendance: oui, selon gfs.bern.

