La Suisse vote: suivez les résultats et les réactions minute par minute

En direct
Premières tendances des votations et une surprise
Deux objets de vote sont soumis, ce 28 septembre, aux Suisses: la suppression de la valeur locative et la loi sur l'identité numérique: résultats et réactions en direct.
- 🆔 Identité numérique (e-ID): les Suisses devaient dire s’ils voulaient une identité électronique officielle, gérée par l’Etat. 👉 Pour en savoir plus.
Pas de tendance selon gfs.bern.
- 🏠 Valeur locative: le peuple votait sur la suppression de cet impôt touchant les propriétaires de résidences principales et secondaires. 👉 Pour savoir qui gagnera ou perdra en cas de oui.
Première tendance: oui, selon gfs.bern.
