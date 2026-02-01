Est-ce que la caution des Moretti a été calculée sur une base revue à la baisse? Image: afp/watson

Ce que révèlent les déclarations fiscales des Moretti



Des incohérences auraient été constatées dans la situation financière du couple Moretti. Les propriétaires du bar du Constellation à Crans-Montana auraient, selon leur dernière déclaration fiscale, gagné nettement plus en 2024 que ce qu'ils ont indiqué au ministère public valaisan.



La décision de libérer Jacques Moretti sous caution, il y a un peu plus d’une semaine, a indigné un grand nombre de personnes en Suisse et à l'étranger. Même si certains experts ont défendu la décision de la justice valaisanne, un malaise semble persister. Les avocats des victimes craignent notamment que les Moretti ne prennent la fuite à l’étranger malgré la caution de 200 000 francs déposée. Pour rappel, le couple est toujours présumé innocent.



Les déclarations fiscales des Moretti des dernières années, révélées ce dimanche par la SonntagsZeitung ne vont pas calmer les interrogations. En 2024, les Moretti auraient en effet gagné davantage que ce que Jacques Moretti aurait déclaré lors de son audition devant le ministère public.

Un revenu doublé?

Selon Jacques Moretti, lui et son épouse percevaient, via leurs deux sociétés exploitant le restaurant Le Senso et le bar Le Constellation, environ 5000 francs par mois chacun, soit 10 000 francs au total. Or, le revenu déclaré pour l’année fiscale 2024 s’élèverait plutôt à 252 907 francs au total. Soit plus du double par mois.



Des interrogations subsistent également quant au patrimoine des Moretti. Selon les premières auditions, la majeure partie des biens immobiliers serait financée par des hypothèques. Dès lors, le couple ne détiendrait qu’une fraction de la valeur de plusieurs millions de francs de ces biens sous forme de fonds propres.



La déclaration fiscale 2024 présenterait toutefois un rapport plus nuancé entre actifs et dettes. La valeur de la maison privée y serait estimée à 820 000 francs, celle des entreprises à 2 888 563 francs, pour une dette de 2 261 652 francs au total. Cela représenterait, au final, un patrimoine net de 1,46 million de francs.



Logements à Cannes et Paris

De plus, un appartement à Cannes et un logement à Paris, également détenus par les Moretti, n’auraient pendant des années pas été déclarés — ou à une valeur largement sous-estimée — dans les déclarations fiscales suisses. La SonntagsZeitung affirme disposer de documents qui en attestent.



Dans la déclaration fiscale 2023, la valeur des entreprises, comme celle de la maison privée, est deux fois moins élevée que dans la déclaration de 2024. Ces montants auraient ensuite été fortement revus à la hausse par l’autorité fiscale lors de la taxation définitive, sans que cela n’entraîne de conséquences juridiques pour les Moretti.

Par ailleurs, le couple a déclaré un revenu de 131 000 francs en 2023. Plusieurs questions restent donc ouvertes: Jacques Moretti se serait-il appuyé, lors de son audition, sur cette déclaration de 2023? Si tel était le cas, ses chiffres seraient globalement exacts. Mais la déclaration 2024 avait déjà été déposée au moment de l’audition. Et les autorités fiscales avaient déjà corrigés les chiffres de 2023.

Une caution trop basse?

L'un des avocats des victimes, Sebastien Fanti, s'interroge: le Tribunal des mesures de contrainte valaisan s'est-il basé, pour fixer la caution à 200 000 francs, sur les données de 2023. Si tel était le cas, le montant serait probablement trop bas.

Contactés par la SonntagsZeitung, ni le ministère public valaisan ni les avocats des Moretti n'ont donné réponse au média.

