Ces autoroutes vont fermer la nuit en Suisse romande

Autoroutes A1, A5 et A12: plusieurs fermetures nocturnes (image d&#039;illustration).
Plusieurs tronçons autoroutiers romands vont être fermés la nuit pour des travaux.Image: Keystone

Autoroutes: ces grands axes romands vont fermer la nuit

En raison de travaux, plusieurs fermetures nocturnes sont prévues sur les autoroutes A1, A5 et A12 dès la semaine prochaine. Des déviations seront mises en place.
14.08.2025, 13:2414.08.2025, 13:24
Plusieurs jonctions autoroutières de Suisse romande seront prochainement fermées durant la nuit. Cela concerne l'A1, l'A5 et l'A12, a indiqué jeudi l'Office fédéral des routes (OFROU) dans trois communiqués disctincts.

Du 18 au 20 août, de 22h00 à 05h00 du matin, l'autoroute A1 sera fermée à la circulation entre les jonctions Avenches et Payerne (VD), et ce dans les deux sens. Des travaux de réfection des joints et culées du pont sur la Broye y seront effectués.

Rösti a dépensé 4 millions pour une expo sur les autoroutes

Du 18 au 25 août 2025, c'est l'autoroute A12 qui sera également fermée à la circulation entre la jonction Châtel-St-Denis (FR) et l'échangeur de la Veyre, aussi de 22h00 à 05h00 du matin (chaussée direction Vevey). Des travaux de revêtement et de remplissage du lit d'arrêt d’urgence y sont planifiés.

Reports en cas de mauvaise météo

Du 18 août au 2 septembre, de 22h00 à 05h00 du matin également, certains tronçons de l'autoroute A5 seront fermés à la circulation entre les jonctions Bevaix et Marin (NE). Des tests interdomaines, des travaux de marquage et de curage sont prévus dans ce secteur.

Les automobilistes devront emprunter les déviations mises en place dans les trois cas. Ces interventions sont météo sensibles et sont susceptibles d'être reportées en cas de mauvaises conditions météorologiques, souligne encore l'OFROU. (jzs/ats)

