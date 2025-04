Avalanches et chutes d'arbres: vigilance toujours de mise en Valais

La vigilance reste de mise en Valais, malgré une stabilisation après de fortes neiges jeudi. Le tunnel du Grand-St-Bernard est fermé «au moins jusqu'à vendredi prochain» en raison d'une avalanche. Le risque de chutes d'arbres demeure également.

Une large partie du canton s'est retrouvée sous une impressionnante couche de neige jeudi. Keystone

«Le tunnel du Grand-St-Bernard restera fermé en tout cas jusqu'à vendredi prochain», indique Stève Léger, porte-parole de la police cantonale samedi. Le passage avait été bouclé la veille après une avalanche. La route du col du Simplon a elle rouvert vendredi à 17h00.

Plusieurs avalanches ont été constatées dans le canton, surtout en Haut-Valais, précise le communiquant. Le risque de coulées reste grand, une forte fonte des neiges étant attendue entre samedi et dimanche.

Un appel et demi par minute

Le danger est également toujours réel en ce qui concerne les chutes d'arbres. La police recommande à la population d'éviter de se promener en forêt, au moins jusqu'à mardi. La situation est sinon «globalement plutôt bonne». Le niveau du Rhône reste normal. Les cours d'eau latéraux sont eux toujours en alerte.

Les intempéries n'ont fait aucun blessé, malgré un nombre impressionnant d'appels reçus à la centrale. Entre mercredi et vendredi, celle-ci a reçu 4695 appels, soit un appel et demi par minute, pour 525 engagements.

Possible de quitter Zermatt en train cet après-midi

Les touristes coincés à Zermatt pourront eux quitter la station cet après-midi. Les premiers trains doivent partir à 14h30, indique la présidente de la commune. Des temps d'attente et des retards sont à prévoir, est-il indiqué sur le site de la localité. Plusieurs passagers attendent déjà aux alentours de la gare, détaille l'élue, sans donner de chiffre. «Tout le monde est en sécurité, a à boire et à manger», indique-t-elle encore.

L'accès à Saas Fee est également à nouveau possible depuis samedi. Plus aucune perturbation entre la localité et Viège ne s'affiche sur la carte de l'Office fédéral des routes Truckinfo.