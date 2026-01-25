Les chiens de traîneaux à nouveau sur l'herbe à Saignelégier

La 53e édition des courses internationales de chiens de traîneaux s'est tenue ce weekend à Saignelégier (JU). Pour la deuxième année consécutive, les participants se sont affrontés sur l'herbe en raison du manque de neige. La manifestation a attiré 7000 spectateurs.

Image d'archives. Image: KEYSTONE

L'affluence était plus ou moins similaire à celle de l'année précédente, première édition «verte». C'est ce qu' a indiqué Toinette Wisard, coprésidente du comité d'organisation. La journée de dimanche a en particulier permis de réunir «beaucoup de monde».

«On ne peut pas comparer une année verte et une année blanche, sur neige» Toinette Wisard

Au total, 45 mushers ont pris le départ, contre 130 habituellement. Comme l'an dernier, ce sont surtout des attelages et des spectateurs régionaux qui ont afflué.

Eviter une annulation

«Nous sommes heureux d'avoir pu offrir cette manifestation au public», a poursuivi la responsable. Le comité d'organisation avait annoncé lundi sa décision d'opter pour la variante verte, un choix permettant d'éviter une annulation. Les courses se sont ainsi déroulées avec des karts munis de roues, des VTT tirés par des chiens et des compétitions de canicross.

La formule est à même de garantir la sécurité des mushers et celle des chiens. Aucun accident ni de blessé n'est d'ailleurs à déplorer au terme du week-end, a souligné Wisard.

Au-delà, le choix de la Société de développement et d'embellissement de Saignelégier de faire courir les chiens polaires sur la neige ou l'herbe vise à pérenniser l'événement, en lui épargnant l'incertitude liée aux conditions météorologiques.

Les Franches-Montagnes, sises à 1000 mètres d'altitude, souffrent en effet d'un recul de l'enneigement au fil des ans, à l'instar d'autres régions comparables. Toutes les animations avec les chiens ont par ailleurs été maintenues. La commune de Tramelan (BE) était cette année l'invitée d'honneur. (ats)