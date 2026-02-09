assez ensoleillé
DE | FR
burger
Suisse
Suisse romande

Pourquoi vous risquez de devenir sourd au carnaval du Valais

En Valais, le Carnaval 2025 s&#039;est d
Scène de genre du carnaval valaisan de 2025 (image d'illustration).Keystone

Pourquoi vous risquez de devenir sourd au carnaval du Valais

Carnaval rime avec cliques et autres concerts ou bals. Si la protection contre le feu est particulièrement d'actualité cette année, la Suva rappelle qu'il faut aussi protéger son ouïe du bruit, et cela dès le plus jeune âge.
09.02.2026, 14:3609.02.2026, 14:36

Les jeunes dont l’ouïe – particulièrement sensible à cet âge – est endommagée en subissent les conséquences toute leur vie, rappelle lundi dans un communiqué l'ex-Caisse nationale d'assurance accident, la Suva. Et pour réduire sensiblement ce risque, il suffit de porter de simples protecteurs d’ouïe, précise-t-elle.

Quand les Guggenmusik défilent dans les rues, l’air vibre, mais aussi les tympans. Et que dire des bals, où les valeurs moyennes observées par la Suva se situent entre 100 et 105 décibels, soit entre le bruit d'une scie circulaire (environ 95 décibels) et celui d'un marteau-piqueur (environ 110 décibels).

Cette Suissesse a pris 5 jours de prison pour son costume de carnaval

Or, à 100 décibels, l’ouïe est déjà mise en danger à partir d’une heure d’exposition par semaine et, à 105 décibels, dès 30 minutes par semaine. Ces valeurs sont rapidement atteintes pendant le carnaval, en particulier pour les musiciens et musiciennes des Guggen, relève la Suva.

Dommages irréversibles

Les jeunes et les jeunes adultes sous-estiment fréquemment les risques durant les loisirs: la musique à volume élevé, les concerts et le carnaval s’additionnent et s’ajoutent souvent à l’exposition au bruit dans le cadre de la formation ou du travail. Or quiconque endommage son ouïe dès le début de la vie professionnelle en subira les conséquences durant des décennies, avertit l'assurance.

Souvent, les dommages passent longtemps inaperçus mais sont ensuite irréversibles: la capacité auditive perdue ne peut pas être récupérée naturellement. Les conséquences ne se manifestent généralement que des années plus tard, lorsque la perte auditive causée par le bruit s’ajoute à l’affaiblissement de l’ouïe lié à l’âge.

Crans-Montana: le chef de la sécurité a raté son brevet incendie

Et la Suva de préciser que l’exposition au bruit peut entraîner une fatigue rapide, des problèmes de concentration et des lésions auditives à long terme. Pour les bébés et les enfants, il existe des coquilles de protection de différentes couleurs et tailles, qui couvrent les oreilles complètement et les protègent efficacement contre une exposition à des bruits excessifs.

(sda/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Son excès de vitesse d'1 km/h dans le Jura va lui coûter 2600 francs
Son excès de vitesse d'1 km/h dans le Jura va lui coûter 2600 francs
Les CFF galèrent sur cet axe international très prisé
Les CFF galèrent sur cet axe international très prisé
de Stefan Ehrbar
Les arguments qui ont sauvé Jessica Moretti de la détention
Les arguments qui ont sauvé Jessica Moretti de la détention
Pourquoi cette ex-élue Verte romande a échappé aux pénalités du chômage
1
Pourquoi cette ex-élue Verte romande a échappé aux pénalités du chômage
de Andreas Maurer
Les hangars du F-35 vont coûter plus cher que prévu à l'armée suisse
Les hangars du F-35 vont coûter plus cher que prévu à l'armée suisse
Thèmes
Les moments les plus forts de la mi-temps du Super Bowl
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Chômeurs privés d'argent: Parmelin est responsable du fiasco
Des milliers de chômeurs suisses ont été privés d'argent entre décembre et janvier à cause d'une panne informatique au Secrétariat d’Etat à l’économie. Un fiasco inacceptable.
Malheureusement, il n'y a rien d'exceptionnel à ce qu'un projet informatique de la Confédération ne se déroule pas comme prévu. Le plus souvent, ces échecs se soldent par des surcoûts impressionnants et des retards dans la mise en route. Mais cette fois, ce sont des chômeurs qui ont fait les frais du fiasco.
L’article