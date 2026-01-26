Image d'archives Keystone

Gros problème avec Swisscom en Suisse romande

L'opérateur téléphonique connaît des dérangements dans plusieurs cantons romands. L'accès aux lignes d'urgences est impacté.

Le portail de la Confédération Alert.Swiss fait état ce lundi de «problèmes téléphoniques avec Swisscom» en Suisse romande. Le dérangement impacte l'accès aux lignes d'urgences.

Dans les cantons de Vaud et de Genève, ce sont les numéros 117, 118 et 144 qui sont concernés. A Fribourg se sont les lignes 117, 112 et 118. Même chose à Neuchâtel pour le numéro d'urgence 144.

«Insister et refaire»

Selon le portail, «une partie des moyens d’information et de communication sont en panne ». Tout danger est toutefois écarté et «aucune mesure particulière ne doit être prise par la population».

En cas de difficulté pour atteindre les différents numéros d'urgence, Alert.Swiss recommande «d'insister et de refaire le numéro demandé».

Sur son site, Swisscom évoque de son côté des appels sortants «occasionnellement perturbés». L'opérateur précise que ses techniciens «travaillent à la résolution du problème» et dit regretter ces «désagréments». (jzs)