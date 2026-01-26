pluie modérée
DE | FR
burger
Suisse
swisscom ag

Gros problème avec Swisscom en Suisse romande

Les augmentations de salaire ont
Image d'archivesKeystone

Gros problème avec Swisscom en Suisse romande

L'opérateur téléphonique connaît des dérangements dans plusieurs cantons romands. L'accès aux lignes d'urgences est impacté.
26.01.2026, 11:0926.01.2026, 11:45

Le portail de la Confédération Alert.Swiss fait état ce lundi de «problèmes téléphoniques avec Swisscom» en Suisse romande. Le dérangement impacte l'accès aux lignes d'urgences.

Dans les cantons de Vaud et de Genève, ce sont les numéros 117, 118 et 144 qui sont concernés. A Fribourg se sont les lignes 117, 112 et 118. Même chose à Neuchâtel pour le numéro d'urgence 144.

«Insister et refaire»

Selon le portail, «une partie des moyens d’information et de communication sont en panne ». Tout danger est toutefois écarté et «aucune mesure particulière ne doit être prise par la population».

Swisscom abandonne définitivement la 3G et voici ce que cela implique

En cas de difficulté pour atteindre les différents numéros d'urgence, Alert.Swiss recommande «d'insister et de refaire le numéro demandé».

Sur son site, Swisscom évoque de son côté des appels sortants «occasionnellement perturbés». L'opérateur précise que ses techniciens «travaillent à la résolution du problème» et dit regretter ces «désagréments». (jzs)

L'actu en Suisse c'est par ici
Son excès de vitesse d'1 km/h dans le Jura va lui coûter 2600 francs
Son excès de vitesse d'1 km/h dans le Jura va lui coûter 2600 francs
Les CFF galèrent sur cet axe international très prisé
Les CFF galèrent sur cet axe international très prisé
de Stefan Ehrbar
Les arguments qui ont sauvé Jessica Moretti de la détention
Les arguments qui ont sauvé Jessica Moretti de la détention
Pourquoi cette ex-élue Verte romande a échappé aux pénalités du chômage
1
Pourquoi cette ex-élue Verte romande a échappé aux pénalités du chômage
de Andreas Maurer
Les hangars du F-35 vont coûter plus cher que prévu à l'armée suisse
Les hangars du F-35 vont coûter plus cher que prévu à l'armée suisse
Thèmes
Au Brésil, un smartphone explose dans le pantalon d'une femme
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
La Suisse suspend les expulsions de ressortissants iraniens
Le Secrétariat d'Etat aux migrations a décidé de suspendre les expulsions des ressortissants iraniens, en raison de la répression du régime. Les requérants d'asile «représentant une menace» pour la sécurité de la Suisse sont toutefois exclus de ce changement.
Les ressortissants iraniens ne sont actuellement pas expulsés de Suisse, en raison de la répression brutale par le régime des manifestations en Iran, a indiqué dimanche le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM). La mesure s'applique aussi aux requérants déboutés.
L’article